TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in transferini açıkladı.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini forvet hattına yapan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.
Fenerbahçe son olarak Inter'de forma giyen Boşnak golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki forvetle 2 yıllık mukavele imzaladı.
Üçüncü transferini stoper bölgesine yapan Kanarya, Alexander Djiku'yu resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Ganalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı Sebastian Szymanski ve Umut Nayir transferlerini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
CENGİZ ÜNDER'E KANCA
Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray'ın gündemine gelen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu.
Adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun an meselesi olduğu öğrenildi.
Bunun yanında Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan sarı-lacivertlilerin bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.
Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı.
Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.
Birkaç gün içinde Cengiz Ünder ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.