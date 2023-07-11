Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Alexander Djiku transferini açıklayan sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir için de geri sayıma geçti. İki futbolcu ile de her konuda anlaşma sağlayan Kanarya, adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Cengiz Ünder'e de talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:06 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:07
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Kanarya ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

İkinci takviyesini forvet hattına yapan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Fenerbahçe son olarak Inter'de forma giyen Boşnak golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki forvetle 2 yıllık mukavele imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Üçüncü transferini stoper bölgesine yapan Kanarya, Alexander Djiku'yu resmen açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Fenerbahçe, Ganalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun an meselesi olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Bunun yanında Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan sarı-lacivertlilerin bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder sürprizi! Birkaç gün içinde...

Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.

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