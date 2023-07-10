Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekipleri, 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini alıyor.
Cimbom'un Arjantinli yıldızın transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sol bek bölgesini de güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen Angelino ile anlaşma sağladı.
Aslan'ın İspanyol futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ise ilk olarak Ryan Kent'i duyurdu.
Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya geçtiğimiz günlerde ise dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun transferini açıkladı.
Fenerbahçe, Boşnak forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin Umut Nayir ve Sebastian Szymanski transferlerini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Yeni sezonda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde üst sıraları zorlamayı hedefleyecek olan Başakşehir ise şu ana kadar transfer açıklamadı.
Üç takım da transfer çalışmalarını sürdürürken; Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN SANDRY YARIŞI
Bolavip'te yer alan habere göre; Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray, Santos forması giyen ön libero Sandry'yi gündemine aldı.
Haberde Santos Teknik Direktörü Paulo Turra'nın 20 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu ancak kulübün paraya ihtiyacı olduğu için transfere onay çıkacağı belirtildi.
SANDRY KİMDİR?
Tam adı Sandry Roberto Santos Goes olan futbolcu, 30 Ağustos 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Futbola Santos altyapısında başlayan Brezilyalı oyuncu, 2019 yılında A takıma yükseldi.
Bu sezon Santos formasıyla 5 maça çıkan Sandry, skor katkısı üretemedi.
20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sandry'nin güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.