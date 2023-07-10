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Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, üç takımın aynı yıldızı transfer etmek istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:57
Mert Kılıç
Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini alıyor.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Cimbom'un Arjantinli yıldızın transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Galatasaray'ın Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Sol bek bölgesini de güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen Angelino ile anlaşma sağladı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Aslan'ın İspanyol futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ise ilk olarak Ryan Kent'i duyurdu.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Kanarya geçtiğimiz günlerde ise dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun transferini açıkladı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Fenerbahçe, Boşnak forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Sarı-lacivertlilerin Umut Nayir ve Sebastian Szymanski transferlerini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Yeni sezonda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde üst sıraları zorlamayı hedefleyecek olan Başakşehir ise şu ana kadar transfer açıklamadı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Üç takım da transfer çalışmalarını sürdürürken; Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN SANDRY YARIŞI

Bolavip'te yer alan habere göre; Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray, Santos forması giyen ön libero Sandry'yi gündemine aldı.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Haberde Santos Teknik Direktörü Paulo Turra'nın 20 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu ancak kulübün paraya ihtiyacı olduğu için transfere onay çıkacağı belirtildi.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

SANDRY KİMDİR?

Tam adı Sandry Roberto Santos Goes olan futbolcu, 30 Ağustos 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Futbola Santos altyapısında başlayan Brezilyalı oyuncu, 2019 yılında A takıma yükseldi.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Bu sezon Santos formasıyla 5 maça çıkan Sandry, skor katkısı üretemedi.

Transferde büyük savaş! Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sandry'nin güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.

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