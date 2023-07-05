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TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen formasını terleten 28 yaşındaki İranlı futbolcu Sardar Azmaoun kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ve transfer itirafları ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:03 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:05
TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Rus takımlarından Zenit, Rubin Kazan gibi kulüplerin ardından Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen formasını terleten Sardar Azmaoun Tivibuspor'daki bir programda kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

İŞTE FUTBOLCUNUN AÇIKLAMALARI:

Geride kalan sezonu değerlendiren Sardar Azmoun, "Sezon iyi geçti. Çok iyi ama genç bir kadromuz var. Avrupa Ligi'nde yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim çünkü başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

İyi bir teknik direktörümüz var. Final bile oynayabilirdik" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Geçtiğimiz yıl Bayer Leverkusen'in teknik direktörlük koltuğuna oturan efsane futbolcu Xabi Alonso ile ilişkilerine değinen Azmoun, "Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil bir baba gibi yaklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Aslında ihtiyacımız olan şey buydu. Tabii ki teknik analizler konusunda da yardımcılarıyla birlikte çok iyi iş çıkardı" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM!"

İranlı oyuncu transfer dönemiyle birlikte adının Türk takımlarıyla anılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Konuyla ilgili olarak Serdar Azmaoun, "Bu sezon Türkiye'den transfer teklifi aldım.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'de oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

İran Türkmenlerinden olmasından dolayı Türkçe'ye oldukça hakim olan Sardar Azmoun, çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirterek, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu sevgi başka anlamda bir sevgi. Real Madrid'i sevmem başka bir İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım. En iyi motivasyona sahip olacağım bir yerde olmam gerek. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER DİZDİ!

Azmaoun, açıklamalarında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İranlı yıldız, Arda Güler ile ilgili olarak "Arda Güler çok iyi bir oyuncu ve futbolu müthiş. Umarım kendisi için çok güzel şeyler olur. Umarım onu Barcelona veya Real Madrid'de görürüz çünkü bunu yapabilecek gücü var.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Umarım büyük takımlarda oynar ve bu seviyede kalır" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Futbolcu geleceği hakkında ise profesyonel oyuncu olduklarını ve kariyerleri için iyi olacaksa her şeyi yapabileceklerini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Bunun Suudi Arabistan Ligi'ne gitmek de olabileceğini söyleyen Azmoun, şu an Bayer Leverkusen'le kontratı olduğunu ancak son ana kadar her şeyin mümkün olabileceğini vurguladı.

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