TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER DİZDİ!

Azmaoun, açıklamalarında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İranlı yıldız, Arda Güler ile ilgili olarak "Arda Güler çok iyi bir oyuncu ve futbolu müthiş. Umarım kendisi için çok güzel şeyler olur. Umarım onu Barcelona veya Real Madrid'de görürüz çünkü bunu yapabilecek gücü var.