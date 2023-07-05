TRANSFER HABERLERİ | Sardar Azmoun'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Rus takımlarından Zenit, Rubin Kazan gibi kulüplerin ardından Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen formasını terleten Sardar Azmaoun Tivibuspor'daki bir programda kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Rus takımlarından Zenit, Rubin Kazan gibi kulüplerin ardından Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen formasını terleten Sardar Azmaoun Tivibuspor'daki bir programda kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE FUTBOLCUNUN AÇIKLAMALARI:
Geride kalan sezonu değerlendiren Sardar Azmoun, "Sezon iyi geçti. Çok iyi ama genç bir kadromuz var. Avrupa Ligi'nde yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim çünkü başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik.
İyi bir teknik direktörümüz var. Final bile oynayabilirdik" dedi.
Geçtiğimiz yıl Bayer Leverkusen'in teknik direktörlük koltuğuna oturan efsane futbolcu Xabi Alonso ile ilişkilerine değinen Azmoun, "Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil bir baba gibi yaklaştı.
Aslında ihtiyacımız olan şey buydu. Tabii ki teknik analizler konusunda da yardımcılarıyla birlikte çok iyi iş çıkardı" dedi.
"TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM!"
İranlı oyuncu transfer dönemiyle birlikte adının Türk takımlarıyla anılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili olarak Serdar Azmaoun, "Bu sezon Türkiye'den transfer teklifi aldım.
Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum.
Süper Lig'de oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
İran Türkmenlerinden olmasından dolayı Türkçe'ye oldukça hakim olan Sardar Azmoun, çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirterek, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu sevgi başka anlamda bir sevgi. Real Madrid'i sevmem başka bir İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez.
Kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım. En iyi motivasyona sahip olacağım bir yerde olmam gerek. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu.
ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER DİZDİ!
Azmaoun, açıklamalarında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İranlı yıldız, Arda Güler ile ilgili olarak "Arda Güler çok iyi bir oyuncu ve futbolu müthiş. Umarım kendisi için çok güzel şeyler olur. Umarım onu Barcelona veya Real Madrid'de görürüz çünkü bunu yapabilecek gücü var.
Şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Umarım büyük takımlarda oynar ve bu seviyede kalır" diye konuştu.
Futbolcu geleceği hakkında ise profesyonel oyuncu olduklarını ve kariyerleri için iyi olacaksa her şeyi yapabileceklerini söyledi.
Bunun Suudi Arabistan Ligi'ne gitmek de olabileceğini söyleyen Azmoun, şu an Bayer Leverkusen'le kontratı olduğunu ancak son ana kadar her şeyin mümkün olabileceğini vurguladı.