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Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kaleci harekatı hız kesmeden devam ediyor. Yabancı bir file bekçisini kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Szczesny'i gündemine aldı. Livakovic, De Gea ve Kevin Trapp'tan sonra Polonyalı eldiven listeye alındı. Fenerbahçe'nin deneyimli kaleciye teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Juve, yüksek maaşından dolayı 33 yaşındaki kaleciyi satış listesine koydu.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Avrupa'dan bazı takımların Szczesny ile ilgilendiği belirtilse de haberin detayında; Fenerbahçe'nin Polonyalı kaleciye ilk teklifi yapan kulüp olduğu vurgulandı.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

KARTAL: ÜÇÜ DE OLUR
Dominik Livakovic, David De Gea ve Kevin Trapp'la da görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, Wojciech Szczesny'nin de mali şartlarını öğrendikten sonra rotasını belirleyecek.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Polonyalı kaleci için 5 milyon Euro civarında bir bütçe ayrıldığı da gelen iddialar arasında.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

İsmail Kartal'ın De Gea ve Trapp'ta olduğu gibi Wojciech Szczesny'ye de onay verdiği ve "üçü de iyi kaleci, hangisi olursa fark etmez" dediği belirtildi.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Polonyalı eldiven 2017 yılında Arsenal'den transfer edilmişti.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

4 KULÜPTE FORMA GİYDİ
Kariyerine Agrykola Warszawa'da başlayan Szczesny, oradan Legia altyapısına sonrasında Arsenal U18'e transfer oldu.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Ardından Brentford'a kiralanan Polonyalı, 2010- 15 arası Arsenal'de 2015-17'de Roma'da oynadı.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

2017'den bu yana ise Juventus formasını terletiyor.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

MİLLİ TAKIMDA 74 MAÇ
Szczesny, Polonya Milli Takımı'nın tüm kategorilerinde forma giydi.

Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

U19'da 1, U20'de 4, U21'de 8 maça çıkan 33'lük eldiven, 2009'dan bu yana koruduğu milli takım kalesinde ise 74 defa görev yaptı.

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