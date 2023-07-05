Szczesny Fenerbahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu

Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.
Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Juve, yüksek maaşından dolayı 33 yaşındaki kaleciyi satış listesine koydu.
Avrupa'dan bazı takımların Szczesny ile ilgilendiği belirtilse de haberin detayında; Fenerbahçe'nin Polonyalı kaleciye ilk teklifi yapan kulüp olduğu vurgulandı.