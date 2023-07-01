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Sassuolo çıkmazı

FenerbahçeSassuolo'da forma giyen milli oyuncu Mert Müldür'le prensipte anlaştı ve ardından İtalyan ekibine 2 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak Serie A ekibi, sarı-lacivertlilerin 2 milyon Euro'luk teklifini reddetti ve 23 yaşındaki sağ bek için 5 milyon Euro talep etti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan yıldız isim için bu fiyatı çok buldu ve masadan kalktı. Fenerbahçe'nin Mert Müldür için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sassuolo'nun 5 milyon Euro istemesinin ana sebeplerinden birinin de oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilenmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Sassuolo çıkmazı
Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Mert Müldür'le prensipte anlaştı ve ardından İtalyan ekibine 2 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak Serie A ekibi, sarı-lacivertlilerin 2 milyon Euro'luk teklifini reddetti ve 23 yaşındaki sağ bek için 5 milyon Euro talep etti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan yıldız isim için bu fiyatı çok buldu ve masadan kalktı. Fenerbahçe'nin Mert Müldür için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sassuolo'nun 5 milyon Euro istemesinin ana sebeplerinden birinin de oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilenmesi...
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