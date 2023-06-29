Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Barcelona'nın yoğun bir ilgisi var. İspanyol devinde sportif direktör Deco, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Transferi bitirme konusunda uğraş veren Katalan ekibinden Arda Güler hakkında açıklama geldi. Kulüp Başkanı Joan Laporta, 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 01:38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe'de Arda Güler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Genç oyuncu Avrupa devlerinin adeta ilgi odağı oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Sarı-lacivertliler oyuncuyu bu yaz bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Genç futbolcuyu trasfer etmek isteyen Barcelona'da Başkan Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

"ARDA'YI TRANSFER ETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Laporta, Fenerbahçeli yıldızın transferi hakkında "Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Transfer etmek için çalışıyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Deco görüşmeler için İstanbul'a gitti." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Genç oyuncu bu sezon ligde 20 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Arda'nın sözleşmesinde 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

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