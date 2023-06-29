FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe'de Arda Güler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Genç oyuncu Avrupa devlerinin adeta ilgi odağı oldu.
Sarı-lacivertliler oyuncuyu bu yaz bırakmak istemiyor.
İki taraf geçtiğimiz günlerde görüşmüş ancak ortak noktada buluşamamıştı.
Transfer döneminin gözdesi olan Fenerbahçeli yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Deco, transferi noktalamak için Fenerbahçe ve Arda Güler ile görüşme gerçekleştirecek.
Genç futbolcuyu trasfer etmek isteyen Barcelona'da Başkan Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ARDA'YI TRANSFER ETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"
Laporta, Fenerbahçeli yıldızın transferi hakkında "Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu.
Transfer etmek için çalışıyoruz.
Genç oyuncu bu sezon ligde 20 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı.
Arda'nın sözleşmesinde 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.
18 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.