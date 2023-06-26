Potaya dev takviye

Fenerbahçe Beko, pota altına sağlam bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; sarı-lacivertliler, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen 25 yaşındaki pivot Georgios Papagiannis'e resmi teklifte bulundu. 2.20'lik pivota senelik 1.5 milyon Euro maaş önerildi.
Fenerbahçe Beko, pota altına sağlam bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; sarı-lacivertliler, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen 25 yaşındaki pivot Georgios Papagiannis'e resmi teklifte bulundu. 2.20'lik pivota senelik 1.5 milyon Euro maaş önerildi.