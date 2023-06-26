Haberler Fenerbahçe Nani bırakmıyor

Nani bırakmıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nani, Portekiz basınına yaptığı açıklamada futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için antrenman yapıyorum ve formumu koruyorum. Oyun oynayacak durumdayım ve her zamanki gibi biraz kalite verebilirim. Hala yetenekliyim."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Nani bırakmıyor
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nani, Portekiz basınına yaptığı açıklamada futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için antrenman yapıyorum ve formumu koruyorum. Oyun oynayacak durumdayım ve her zamanki gibi biraz kalite verebilirim. Hala yetenekliyim."
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dev transferi takasla bitiriyor! Sezona damga vuracak yıldız isim imzayı atıyor…
Beyazıt Öztürk gayrimenkul yatırımına doymuyor! İstanbul'daki ikinci oteline 150 milyon...
Cimbom eski yıldızını geri getirecek!
Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de eski aşk yeniden alevlendi
F.Bahçe'ye yıldız futbolcudan sevindiren haber!
Kurumsal Kurban Bayramı mesajları 2023
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:54
Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! 23:41
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:38
Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! 23:28
Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek 23:24
Dursun Özbek o kulübü satın alıyor! Dursun Özbek o kulübü satın alıyor! 23:24
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif yapıldı G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif yapıldı 23:24
F.Bahçe'den Aziz Yıldırım'a flaş cevap! F.Bahçe'den Aziz Yıldırım'a flaş cevap! 23:23
G.Saray'ın gözdesi Paredes kararını verdi! G.Saray'ın gözdesi Paredes kararını verdi! 23:23
F.Bahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken... F.Bahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken... 23:23
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 23:23
F.Bahçe'nin gözdesine sürpriz talip F.Bahçe'nin gözdesine sürpriz talip 23:23