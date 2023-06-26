Nani bırakmıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nani, Portekiz basınına yaptığı açıklamada futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için antrenman yapıyorum ve formumu koruyorum. Oyun oynayacak durumdayım ve her zamanki gibi biraz kalite verebilirim. Hala yetenekliyim."
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nani, Portekiz basınına yaptığı açıklamada futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için antrenman yapıyorum ve formumu koruyorum. Oyun oynayacak durumdayım ve her zamanki gibi biraz kalite verebilirim. Hala yetenekliyim."