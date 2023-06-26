Zaha'ya servet önerildi

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Edin Dzeko'ya imzayı attıran sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha'yı da kadrosuna katmaya çok yakın. Crystal Palace'tan ayrılan Fildişili yıldızla görüşen Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki kanat oyuncusuna 4.5 milyon Euro senelik maaş ve 7.5 milyon Euro da imza parası önerdi. Tecrübeli futbolcunun, teklife sıcak baktığı belirtildi.
Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Edin Dzeko'ya imzayı attıran sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha'yı da kadrosuna katmaya çok yakın. Crystal Palace'tan ayrılan Fildişili yıldızla görüşen Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki kanat oyuncusuna 4.5 milyon Euro senelik maaş ve 7.5 milyon Euro da imza parası önerdi. Tecrübeli futbolcunun, teklife sıcak baktığı belirtildi.