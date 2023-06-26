Rossi'nin bileti kesildi

Son iki sezondaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Rossi'nin yönetim tarafından bileti kesildi. 25 yaşındaki oyuncuyu, İtalya'dan ve MLS'ten isteyen takımların olduğu belirtilse de kulübe resmi bir teklif gelmedi. Uruguaylı oyuncunun menajerine 'kulüp bul' talimatı veren yönetim, 6 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Rossi satılamazsa yeni sezon öncesinde kiralanacak.
Son iki sezondaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Rossi'nin yönetim tarafından bileti kesildi. 25 yaşındaki oyuncuyu, İtalya'dan ve MLS'ten isteyen takımların olduğu belirtilse de kulübe resmi bir teklif gelmedi. Uruguaylı oyuncunun menajerine 'kulüp bul' talimatı veren yönetim, 6 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Rossi satılamazsa yeni sezon öncesinde kiralanacak.