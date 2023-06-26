Haberler Fenerbahçe Rossi'nin bileti kesildi

Rossi'nin bileti kesildi

Son iki sezondaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Rossi'nin yönetim tarafından bileti kesildi. 25 yaşındaki oyuncuyu, İtalya'dan ve MLS'ten isteyen takımların olduğu belirtilse de kulübe resmi bir teklif gelmedi. Uruguaylı oyuncunun menajerine 'kulüp bul' talimatı veren yönetim, 6 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Rossi satılamazsa yeni sezon öncesinde kiralanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Rossi'nin bileti kesildi
Son iki sezondaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Rossi'nin yönetim tarafından bileti kesildi. 25 yaşındaki oyuncuyu, İtalya'dan ve MLS'ten isteyen takımların olduğu belirtilse de kulübe resmi bir teklif gelmedi. Uruguaylı oyuncunun menajerine 'kulüp bul' talimatı veren yönetim, 6 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Rossi satılamazsa yeni sezon öncesinde kiralanacak.
DİĞER
SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! İşte entübe edilen Özkan Uğur'un son sağlık durumu
Beyazıt Öztürk gayrimenkul yatırımına doymuyor! İstanbul'daki ikinci oteline 150 milyon...
"Arda'sız her şey çok daha zor olur!"
Cimbom eski yıldızını geri getirecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Arda'sız her şey çok daha zor olur!"
F.Bahçe'de eski aşk yeniden alevlendi
Kurumsal Kurban Bayramı mesajları 2023
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:54
Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! 23:41
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:38
Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! 23:28
Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek 23:24
Dursun Özbek o kulübü satın alıyor! Dursun Özbek o kulübü satın alıyor! 23:24
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif yapıldı G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif yapıldı 23:24
F.Bahçe'den Aziz Yıldırım'a flaş cevap! F.Bahçe'den Aziz Yıldırım'a flaş cevap! 23:23
G.Saray'ın gözdesi Paredes kararını verdi! G.Saray'ın gözdesi Paredes kararını verdi! 23:23
F.Bahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken... F.Bahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken... 23:23
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 23:23
F.Bahçe'nin gözdesine sürpriz talip F.Bahçe'nin gözdesine sürpriz talip 23:23