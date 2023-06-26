Shukurov sürprizi

Orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov'u transfer listesine eklediği belirtildi. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralından sonra sarı-lacivertlilerin böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı ve bayramdan sonra Karagümrük'le görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
1 MİLYONA BİTECEK
Geçen sezon yaz transfer döneminde Sharjah'tan 420 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Otabek Shukurov, 31 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Transfer 1 milyon Euro'ya bitecek.