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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, geçen sezon Belçika temsilcisi Genk'e kiralık gönderdiği ve bu sezon kadroda düşünmediği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında kararını verdi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 07:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı Ally Samatta'nın satın alma opsiyonu Belçika ekibi tarafından kullanılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Sarı-lacivertli kulübe geri dönen Tanzanyalı oyuncu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

2021'de 6 milyon euro'ya alınan Samatta, eğer kulüp bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Geride bıraktığımız sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Samatta, 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Tanzanyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine African Lyon takımında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Sırasıyla Simba SC, TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Samatta, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Tanzanya Milli Takımı ile 68 maça çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 22 gole imzasını attı.

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