FENERBAHÇE HABERLERİ - Samatta için flaş karar! Sözleşme feshi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı Ally Samatta'nın satın alma opsiyonu Belçika ekibi tarafından kullanılmadı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı Ally Samatta'nın satın alma opsiyonu Belçika ekibi tarafından kullanılmadı.
Sarı-lacivertli kulübe geri dönen Tanzanyalı oyuncu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
2021'de 6 milyon euro'ya alınan Samatta, eğer kulüp bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.
Geride bıraktığımız sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Samatta, 6 gol atarken 1 de asist yaptı.
Tanzanyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine African Lyon takımında başladı.
Sırasıyla Simba SC, TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp gibi takımlarda forma giydi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Samatta, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tanzanya Milli Takımı ile 68 maça çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 22 gole imzasını attı.
Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...