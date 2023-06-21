Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Alternatifli bir kulübe kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Alternatifli bir kulübe kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin, Polonya takımı Zaglebie Lubin'den 19 yaşındaki orta saha Tomasz Pienko'yu kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.
Hatta buna göre oyuncu ile yıllık 400 bin euro maaştan 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya bile varıldı.
Oyuncunun kulübüne ise 2 milyon euro civarında bir bonservis ödenecek.
Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev alan Pienko, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Pienko'nun kulübü Zaglebie Lubin ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
TOMASZ PIENKO KİMDİR?
5 Ocak 2004'te Polonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine AP Zaglebie altyapısında başladı.
2021'de Zaglebie Lubin'de A takıma yükseldi. Polonyalı 10 numara, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Polonya'nın alt yaş milli takımlarında da oynayan Pienko, sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...