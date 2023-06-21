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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, 19'luk genç yıldızı kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 08:49
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Alternatifli bir kulübe kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Sarı-lacivertlilerin, Polonya takımı Zaglebie Lubin'den 19 yaşındaki orta saha Tomasz Pienko'yu kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Hatta buna göre oyuncu ile yıllık 400 bin euro maaştan 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya bile varıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Oyuncunun kulübüne ise 2 milyon euro civarında bir bonservis ödenecek.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev alan Pienko, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Pienko'nun kulübü Zaglebie Lubin ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

TOMASZ PIENKO KİMDİR?

5 Ocak 2004'te Polonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine AP Zaglebie altyapısında başladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

2021'de Zaglebie Lubin'de A takıma yükseldi. Polonyalı 10 numara, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık sözleşme

Polonya'nın alt yaş milli takımlarında da oynayan Pienko, sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor.

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