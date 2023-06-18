Haberler Fenerbahçe Federasyonda aktif olacağız

Federasyonda aktif olacağız

Başkan Ali Koç, "Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz herhangi bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Federasyonda aktif olacağız

Başkan Ali Koç, "Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz herhangi bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor" dedi.

HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Yaşanan başarısızlıktan dolayı acı çektiklerini belirten Koç, "Hepinizden şahsım adına özür diliyorum. Başarısızlık varsa sorumluluk yönetimindir. Başarısızlık varsa ki futbolda var, bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Hepinizden tekrar özür dilerim. Ben de sizin yerinizde olsam aynı şekilde belki de daha fazla tepki gösterirdim" dedi.

DİĞER
Çarkıfelek'in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal'ın son hali inanılmaz! "Yıllar ona vız gelmiş"
Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar müjdeyi verdi: F.Bahçe bitirmek üzere!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık net sayısına göre puan hesaplama
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! 00:52
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... 00:52
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 00:52
Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! 00:52
F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! 00:52
G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli 00:52
Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi 00:52
F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu 00:52
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 00:52