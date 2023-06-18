Federasyonda aktif olacağız

Başkan Ali Koç, "Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz herhangi bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor" dedi.

HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Yaşanan başarısızlıktan dolayı acı çektiklerini belirten Koç, "Hepinizden şahsım adına özür diliyorum. Başarısızlık varsa sorumluluk yönetimindir. Başarısızlık varsa ki futbolda var, bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Hepinizden tekrar özür dilerim. Ben de sizin yerinizde olsam aynı şekilde belki de daha fazla tepki gösterirdim" dedi.