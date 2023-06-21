FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu geride bıraktığımız sezon ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu geride bıraktığımız sezon ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Enner Valencia'nın yerine yeni bir golcü arayışındaydı.
Bir süre önce Fenerbahçe'nin listesine giren Porto'nun İranlı yıldızı Mehdi Taremi'de yeni bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un A Bola'dan aktardığı habere göre Mehdi Taremi'ye Avrupa'dan Milan ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile Al Nassr'ın ilgisi bulunuyor.
Oyuncuya Suudi Arabistan'dan gelen teklifin senelik 35 milyon euro olduğu vurgulandı ancak Taremi'nin kararını henüz vermediği de ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezon Porto formasıyla 51 müsabakada görev alan Taremi, 31 gole imzasını atarken 14 de asist yaptı.
Yıldız ismin Portekiz temsilcisi ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
MEHDI TAREMI KİMDİR?
18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.
Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İran Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 33 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...