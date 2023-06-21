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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, forvet takviyesi yapmak için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı Mehdi Taremi'de ise Kanarya'ya zorlu rakipler çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 16:19
Tuğçe Erginkoç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu geride bıraktığımız sezon ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Enner Valencia'nın yerine yeni bir golcü arayışındaydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Bir süre önce Fenerbahçe'nin listesine giren Porto'nun İranlı yıldızı Mehdi Taremi'de yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un A Bola'dan aktardığı habere göre Mehdi Taremi'ye Avrupa'dan Milan ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile Al Nassr'ın ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Oyuncuya Suudi Arabistan'dan gelen teklifin senelik 35 milyon euro olduğu vurgulandı ancak Taremi'nin kararını henüz vermediği de ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Geride bıraktığımız sezon Porto formasıyla 51 müsabakada görev alan Taremi, 31 gole imzasını atarken 14 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Yıldız ismin Portekiz temsilcisi ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

MEHDI TAREMI KİMDİR?

18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

İran Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 33 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Taremi transferinde zorlu rakipler!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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