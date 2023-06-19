Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Son dakika spor haberi: Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, EURO 2024 elemelerinde Galler ile oynadığımız müsabakaya performansıyla damga vurdu. Attığı muhteşem golle tarihe geçmeyi başaran 18 yaşındaki oyuncu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Transferde Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Arda Güler, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 01:11
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferdeki son durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan genç oyuncu, taraftarın gözdesi konumuna geldi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Attığı paslar, klas çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Birçok dev kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak için birbiriyle yarışır durumda.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

SERBEST KALMA BEDELİ BULUNUYOR!
PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olan Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR!
Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in 1 sene daha takımda kalması yönünde sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Binlerce paylaşımda bulunan sarı-lacivertliler, genç oyuncuya olan sevgilerini gösteriyor.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

GALLER MAÇINA DAMGA VURDU!
Transfer söylentilerine adı karışan ve nasıl bir kariyer planlaması yapacağı merak edilen Arda Güler, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı müsabakaya damgasını vurdu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Oyuna sonradan dahil olan genç yıldız, uzaktan yaptığı muhteşem vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü atan Arda Güler, futboluyla adeta parmak ısırttı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

TARİHE GEÇTİ!
4.kez giydiği Milli formayla ilk golünü Galler filelerini bırakan Arda Güler, 18 yaş 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Arda Güler, Galler maçının ardından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Genç oyuncu maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

'GELECEĞİNLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?'
Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

DİĞER
Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum
Türkiye-Galler'i 2 golle devirdi! A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı
G.Saray dev bonservise satmıştı! Şimdi Fener'e imza atıyor
A Milli Takım Samsun'da kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha!
F.Bahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Haziran)
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan Arda ve Hakan tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Arda ve Hakan tebrik telefonu 01:19
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Arda'dan o soruya yanıt F.Bahçe'den ayrılacak mı? Arda'dan o soruya yanıt 01:10
Fransa evinde hata yapmadı! Fransa evinde hata yapmadı! 00:17
Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap! Stefan Kuntz'dan ayrılık sorusuna cevap! 00:42
"Arda geleceğin 10 numarası" "Arda geleceğin 10 numarası" 01:08
Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım! Umut Nayir: Maskeyi iyi ki çıkarmışım! 01:09
Daha Eski
Türkiye - Galler maçında kırmızı kart kararı! Türkiye - Galler maçında kırmızı kart kararı! 22:37
Hakan Çalhanoğlu penaltıdan yararlanamadı! Hakan Çalhanoğlu penaltıdan yararlanamadı! 23:19
A Milliler'in bir golü daha sayılmadı! İşte o pozisyon A Milliler'in bir golü daha sayılmadı! İşte o pozisyon 23:25
Ne yaptın Arda! Genç yıldızdan enfes gol Ne yaptın Arda! Genç yıldızdan enfes gol 23:42
A Milli Takım Samsun'da kazandı! A Milli Takım Samsun'da kazandı! 23:44
A Milliler zirveyi sevdi! İşte güncel puan durumu A Milliler zirveyi sevdi! İşte güncel puan durumu 23:45