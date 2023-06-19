Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

'GELECEĞİNLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?'

Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.