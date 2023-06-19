Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arda Güler'den o soruya yanıt

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferdeki son durumu merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferdeki son durumu merak ediliyor.
Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan genç oyuncu, taraftarın gözdesi konumuna geldi.
Attığı paslar, klas çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.
Birçok dev kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak için birbiriyle yarışır durumda.
SERBEST KALMA BEDELİ BULUNUYOR!
PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olan Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.
TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR!
Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in 1 sene daha takımda kalması yönünde sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.
Binlerce paylaşımda bulunan sarı-lacivertliler, genç oyuncuya olan sevgilerini gösteriyor.
GALLER MAÇINA DAMGA VURDU!
Transfer söylentilerine adı karışan ve nasıl bir kariyer planlaması yapacağı merak edilen Arda Güler, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı müsabakaya damgasını vurdu.
Oyuna sonradan dahil olan genç yıldız, uzaktan yaptığı muhteşem vuruşla fileleri havalandırdı.
A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü atan Arda Güler, futboluyla adeta parmak ısırttı.
TARİHE GEÇTİ!
4.kez giydiği Milli formayla ilk golünü Galler filelerini bırakan Arda Güler, 18 yaş 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.
Arda Güler, Galler maçının ardından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Genç oyuncu maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum.
O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." sözlerini kullandı.
'GELECEĞİNLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?'
Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.