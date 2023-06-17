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Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağan genel kurulda camiayı çok iyi bilen bir Türk teknik direktörle çalışmayı düşündüklerini açıklamasının ardından, sarı-lacivertli kulüple adı geçen isimler arasında Volkan Demirel de yer alıyor. Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Volkan Demirel'in sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 17:29
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada, takımdan ayrılan Jorge Jesus'un yerine getirilecek yeni teknik direktörle ilgili konuştu.

Ali Koç, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

VOLKAN DEMİREL: HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEM ŞU ANDA

Koç'un bu sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği isimlerden birisi, sarı-lacivertlilerin kalesini 17 yıl boyunca koruyan, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel oldu.

Demirel, Fenerbahçe'ye teknik direktör olup olmayacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Sabah'ın haberine göre; Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda." ifadelerini kullandı. Demirel, ayrıca "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorusuna ise "Hayırlısı olsun." cevabını verdi.

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