Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Adı Mircea Lucescu, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertlilerin son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve Akdeniz ekibinden ayrılan Vincenzo Montella ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin sürpriz bir isme 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 15:05
Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Bu gelişme sonrası yönetim, yoğun bir şekilde hoca arayışına geçmişti.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Konuyla ilgili haberi Brezilya basını duyurdu.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Torcedores'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, sarı lacivertlilerin gündemine diğer adaylardan farklı olarak 2 isim geldi.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

İşte detaylar...

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

F.BAHÇE'DE ROTA PORTEKİZ!

Fenerbahçe günlerdir haber olan birçok adayın aksine flaş 2 teknik direktörü gündemine aldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Sarı lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcı Bruno Lage'i takımın başına geçirmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Habere göre yönetim, Bruno Lage'in menajeri Bruno Macedo ile iletişime geçti.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Fenerbahçeli idarecilerin, geçtiğimiz çarşamba günü menajer Macedo ile resmi görüşme yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Sarı lacivertli kurmayların, menajer Macedo'ya kulüp projesini anlattığı ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Bu gelişmelerin ardından 47 yaşındaki teknik direktör Bruno Lage'in, Fenerbahçe'den gelen teklifi ciddi şekilde değerlendirmeye aldığı yazıldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Öte yandan sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'e de ilgi gösterdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Kanarya'nın ilgilendiği Bruno Lage ve Carlos Carvalhal şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Bruno Lage teknik direktörlük kariyerinde Benfica ve Wolverhampton'ı çalıştırdı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Lage, Benfica'da lig ve süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Son olarak Wolverhampton'ın başında bulunan Bruno Lage, 2022'nin ekim ayında İngiliz ekibinden ayrıldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Bruno Lage, 2022-2023 sezonunda Premier Lig temsilcisinde 9 maça çıkmış ve 2 galibiyet alabilmişti.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal ise son olarak İspanyol ekibi Celta Vigo'da görev almıştı.

Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Carvalhal kariyerinde Al-Wahda, Braga, Rio Ave, Swansea, Başakşehir, Sporting, Maritimo, Asteras gibi takımları da çalıştırmıştı.

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