Fenerbahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! Herkes Montella'yı beklerken...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından görevinden ayrılmıştı.
Bu gelişme sonrası yönetim, yoğun bir şekilde hoca arayışına geçmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan kupa finalinin ardından görevinden ayrılmıştı.
Bu gelişme sonrası yönetim, yoğun bir şekilde hoca arayışına geçmişti.
Kanarya'nın hoca listesinde ise; Sergen Yalçın, Volkan Demirel, Mircea Lucescu, Vincenzo Montella ve İsmail Kartal gibi isimler yer alıyordu.
Sarı lacivertli ekibin özellikle Sergen Yalçın ve Vincenzo Montella isimlerine daha yakın olduğu belirtilmişti.
Ancak Fenerbahçe'nin hoca arayışında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi Brezilya basını duyurdu.
Torcedores'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, sarı lacivertlilerin gündemine diğer adaylardan farklı olarak 2 isim geldi.
İşte detaylar...
F.BAHÇE'DE ROTA PORTEKİZ!
Fenerbahçe günlerdir haber olan birçok adayın aksine flaş 2 teknik direktörü gündemine aldı.
Sarı lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcı Bruno Lage'i takımın başına geçirmek istediği öğrenildi.
Habere göre yönetim, Bruno Lage'in menajeri Bruno Macedo ile iletişime geçti.
Fenerbahçeli idarecilerin, geçtiğimiz çarşamba günü menajer Macedo ile resmi görüşme yaptığı kaydedildi.
Sarı lacivertli kurmayların, menajer Macedo'ya kulüp projesini anlattığı ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildi.
Bu gelişmelerin ardından 47 yaşındaki teknik direktör Bruno Lage'in, Fenerbahçe'den gelen teklifi ciddi şekilde değerlendirmeye aldığı yazıldı.
Öte yandan sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'e de ilgi gösterdiği belirtildi.
Kanarya'nın ilgilendiği Bruno Lage ve Carlos Carvalhal şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmıyor.
Bruno Lage teknik direktörlük kariyerinde Benfica ve Wolverhampton'ı çalıştırdı.
Lage, Benfica'da lig ve süper kupa şampiyonluğu yaşadı.
Son olarak Wolverhampton'ın başında bulunan Bruno Lage, 2022'nin ekim ayında İngiliz ekibinden ayrıldı.
Bruno Lage, 2022-2023 sezonunda Premier Lig temsilcisinde 9 maça çıkmış ve 2 galibiyet alabilmişti.
Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal ise son olarak İspanyol ekibi Celta Vigo'da görev almıştı.
Carvalhal kariyerinde Al-Wahda, Braga, Rio Ave, Swansea, Başakşehir, Sporting, Maritimo, Asteras gibi takımları da çalıştırmıştı.