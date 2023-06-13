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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Rangers'tan Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde takımdan gidecek oyuncular da belli olmaya başladı. Enner Valencia'nın ardından bir futbolcunun daha ayrılma ihtimali gündemde. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 21:07
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar, transfer harekatına başladı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Sarı-lacivertli takımda gönderilecek isimler de belirlendi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Forvet hattında fazla sayıda oyuncu bulunduran Kanarya'da birçok isim takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Yönetim özellikle bonservis kazandıracak isimleri göndermenin peşinde.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Ayrıca bazı isimler de takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Bu oyunculardan birisi de Joao Pedro.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

İtalya Serie A ekibi Cagliari'den sezon başında transfer edilen golcü isim beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

31 yaşındaki oyuncu için İtalya'dan flaş bir haber geldi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalya basınından derlediği habere göre; Serie A ekibi Salernitana'nın, tecrübeli oyuncuyu istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Tecrübeli futbolcu İtalya'ya dönmeyi istiyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Ancak Fenerbahçe'ye yeni gelecek olan teknik diretktörün de düşüncesi Pedro'nun transferine yön verecek.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Bu sezon 28 maçta forma giyen Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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