Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Valencia'dan sonra o isim de gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı evine götürdü.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı evine götürdü.
Başakşehir'i finalde 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip sezonu kupa ile kapattı.
Ancak Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, mücadeleden sonra sözleşmesinin bitmesi üzerine kulüpten ayrıldı.
Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar, transfer harekatına başladı.
Sarı-lacivertli takımda gönderilecek isimler de belirlendi.
Forvet hattında fazla sayıda oyuncu bulunduran Kanarya'da birçok isim takımdan gönderilecek.
Yönetim özellikle bonservis kazandıracak isimleri göndermenin peşinde.
Ayrıca bazı isimler de takımdan ayrılmak istiyor.
Bu oyunculardan birisi de Joao Pedro.
İtalya Serie A ekibi Cagliari'den sezon başında transfer edilen golcü isim beklentileri karşılayamadı.
31 yaşındaki oyuncu için İtalya'dan flaş bir haber geldi.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalya basınından derlediği habere göre; Serie A ekibi Salernitana'nın, tecrübeli oyuncuyu istediği iddia edildi.
Tecrübeli futbolcu İtalya'ya dönmeyi istiyor.
Ancak Fenerbahçe'ye yeni gelecek olan teknik diretktörün de düşüncesi Pedro'nun transferine yön verecek.
Bu sezon 28 maçta forma giyen Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Salernitana'nın istediği oyuncunun bonservis değeri 6 milyon euro olarak biliniyor.
Pedro'nun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak.