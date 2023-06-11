FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Osayi Samuel'e resmi teklif geldi.
Fenerbahçe'nin başarılı ismi Osayi Samuel'e resmi teklif geldi.
Fransız ekibi Troyes, Nijeryalı yıldıza bonuslar da dahil 7 milyon euro'luk bir paket teklif sundu.
Sarı-lacivertliler, Rangers'la da adı geçen 25 yaşındaki oyuncuya yapılan teklife sıcak bakıyor.
İki yıl önce 450 bin pound'a alınan Osayi, böylece önemli bir kar bırakarak ayrılacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Osayi Samuel, 1 asist yaptı.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.
2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
25 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 3 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro...