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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ligin bitmesinin ardından transferlere odaklanan Fenerbahçe'de, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi Samuel'e Fransa'dan dikkat çeken bir teklif geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 09:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Osayi Samuel'e resmi teklif geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

Fransız ekibi Troyes, Nijeryalı yıldıza bonuslar da dahil 7 milyon euro'luk bir paket teklif sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

Sarı-lacivertliler, Rangers'la da adı geçen 25 yaşındaki oyuncuya yapılan teklife sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

İki yıl önce 450 bin pound'a alınan Osayi, böylece önemli bir kar bırakarak ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Osayi Samuel, 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fransız ekibinden Osayi Samuel için dev teklif!

25 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

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