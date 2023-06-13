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Fenerbahçe 5 yıldızlı forma nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formalarla çıktığı için PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 20:07
Fenerbahçe 5 yıldızlı forma nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Sarı-lacivertliler, kupa seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıkmıştı.

TFF Hukuk Kurulu, söz konusu formalar nedeniyle Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti.

Yapılan açıklamada, "Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesine göre en üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.

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