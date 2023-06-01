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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 19:43
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Zaha'nın abisi ve menajeri olan Herve Zaha'yı İstanbul'a davet etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Herve Zaha, sarı lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izlemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Bu görüşmede ise Zaha'nın tarafından beklenmedik talepler alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

ZAHA EL YAKTI!

Fildişi Sahilli kanat, yıllık 5 milyon Euro'nun yanı sıra 10 milyon Euro da imza parası istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Fenerbahçe ise Zaha'nın bu el yakan taleplerine istekli yanaşmamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Yönetim ise imza parası için 5 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Ancak Kanarya, Zaha transferi için ısrarlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Wilfried Zaha'nın, Crystal Palace ise sözleşme sezon sonu sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Premier Lig ekibi, Fildişi Sahilli yıldızın maliyetinden dolayı yeni sözleşmede indirime gitmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

ZAHA İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Sky Sport muhabiri Dharmesh Sheth'inpaylaştığı ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre; Zaha ile Crystal Palace dışında birçok Serie A devi, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad oyuncu için transfer yarışına girmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Zaha, Crystal Palace ile devam etmek istese de ücretinde indirime gitmeyi düşünmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı.

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