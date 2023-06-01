FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

ZAHA İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Sky Sport muhabiri Dharmesh Sheth'inpaylaştığı ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre; Zaha ile Crystal Palace dışında birçok Serie A devi, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad oyuncu için transfer yarışına girmiş durumda.