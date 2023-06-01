FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zaha transferinde sıcak gelişme!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.
Sarı lacivertli kurmaylar yeni sezon planlamalarına erkenden başlamıştı.
Yönetim, Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha'nın transferinde yoğun çaba sarf ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Zaha'nın abisi ve menajeri olan Herve Zaha'yı İstanbul'a davet etmişti.
Herve Zaha, sarı lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izlemişti.
Bu görüşmede ise Zaha'nın tarafından beklenmedik talepler alındı.
ZAHA EL YAKTI!
Fildişi Sahilli kanat, yıllık 5 milyon Euro'nun yanı sıra 10 milyon Euro da imza parası istedi.
Fenerbahçe ise Zaha'nın bu el yakan taleplerine istekli yanaşmamıştı.
Yönetim ise imza parası için 5 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor.
Ancak Kanarya, Zaha transferi için ısrarlı.
Wilfried Zaha'nın, Crystal Palace ise sözleşme sezon sonu sona erecek.
Premier Lig ekibi, Fildişi Sahilli yıldızın maliyetinden dolayı yeni sözleşmede indirime gitmek istiyor.
ZAHA İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Sky Sport muhabiri Dharmesh Sheth'inpaylaştığı ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre; Zaha ile Crystal Palace dışında birçok Serie A devi, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad oyuncu için transfer yarışına girmiş durumda.
Zaha, Crystal Palace ile devam etmek istese de ücretinde indirime gitmeyi düşünmüyor.
Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı.
Zaha bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.