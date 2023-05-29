FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

Sarı-lacivertli ekipte transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli ekipte transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Napoli, devlerin peşinde olduğu 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir takip ediyor.
Napoli heyetinin, Antalyaspor maçını da tribünden takip edecek.
İtalyanlar 15 milyon euro'luk teklifle pazarlıklara başlaması bekleniyor.
F.Bahçe'nin bu transferden beklentisi ise 25 milyon euro.
Napoli dışında Milan, Marsilya, Anderlecht ve PSV yıldız ismin peşinde.
Ferdi'nin sezon sonunda ayrılığına kesin gözle bakılıyor.
23 yaşındaki oyuncu bu sezon 45 maçta 4 gol ve 4 asistle oynadı.