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FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

Gelecek sezon kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli oyuncu için İtalyanlar sarı lacivertli yönetimle masaya oturacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

Sarı-lacivertli ekipte transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

Napoli, devlerin peşinde olduğu 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

İtalya şampiyonu, bu transfer için İstanbul'a kamp kurmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

İtalyan ekibinin yetkilileri bu hafta F.Bahçe'yle pazarlık masasına oturacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

Napoli heyetinin, Antalyaspor maçını da tribünden takip edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!

İtalyanlar 15 milyon euro'luk teklifle pazarlıklara başlaması bekleniyor.

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