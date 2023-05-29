Haberler Fenerbahçe O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi... Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki file bekçisi için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, zaman zaman performansıyla eleştiriliyor.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Kanarya, Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ın kadroda bulunmasına rağmen rekabeti yükseltecek bir yabancı takviyesi yapmak istiyor.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Fenerbahçe'de kaleci harekatı, sezonun sonuna doğru daha da artmış gibi görünüyor.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya devam ediyor.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

LIVAKOVIC TAMAM...

Hırvat kalecinin Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Sarı-Lacivertli kurmayların Dinamo Zagreb kulübüne yaptığı teklif de ortaya çıktı.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Livakovic'in bonservisi için 6 milyon Euro teklif etti.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Zagreb kulübü daha önce Livakovic'in serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'yu talep etmişti.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Fenerbahçe'nin bu teklifinin ardından Zagreb kulübü yetkililerinin teklifin artışını talep etmelerinin yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Bu sezon Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

ALTAY NE OLACAK...

Livakovic'in transferinin gerçekleşmesi ile birlikte Altay'ın başka bir takıma gitme olasılığının artacağı da iddialar arasında.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Ancak bu konu henüz kesinlik kazanmadı.

O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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