O rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Livakovic teklifi

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.
Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, zaman zaman performansıyla eleştiriliyor.
Kanarya, Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ın kadroda bulunmasına rağmen rekabeti yükseltecek bir yabancı takviyesi yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de kaleci harekatı, sezonun sonuna doğru daha da artmış gibi görünüyor.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya devam ediyor.
LIVAKOVIC TAMAM...
Hırvat kalecinin Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kurmayların Dinamo Zagreb kulübüne yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Livakovic'in bonservisi için 6 milyon Euro teklif etti.
Zagreb kulübü daha önce Livakovic'in serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'yu talep etmişti.
Fenerbahçe'nin bu teklifinin ardından Zagreb kulübü yetkililerinin teklifin artışını talep etmelerinin yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.
1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor.
Bu sezon Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
ALTAY NE OLACAK...
Livakovic'in transferinin gerçekleşmesi ile birlikte Altay'ın başka bir takıma gitme olasılığının artacağı da iddialar arasında.
Ancak bu konu henüz kesinlik kazanmadı.
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.