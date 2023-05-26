"50 milyon lirayı hesaba yatırdık"

Fenerbahçe'nin deprem bölgesi için Omuz Omuza kampanyası dahilinde yaptığı 1050 konteyner bağışının imza töreni gerçekleşti. Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, törende önemli mesajlar verdi. Yardım kampanyalarında görev alan herkese teşekkür eden Ali Koç, yaraları sarmak için futbolun tüm paydaşlarının değerli adımlar attığını vurguladı. Koç, "Adeta iyilikte yarıştık. Birlik ve beraberliğe en ihtiyacımız olan dönemde Türk milleti neler yapabileceğini göstermiştir. F.Bahçe Spor Kulübü olarak, Omuz Omuza kampanyasında 1050 konteyner sözü vermiştik. Toplamda 112 milyon TL'lik kaynak yarattık. 550 konteynerin bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesaplarına aktardık. Geri kalan meblağ ile de bu kampanyanın şemsiyesi altında daha önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Hatay ve K.Maraş'ta yaşam alanları kuracağız. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz" dedi. Türk futbol ailesinin zor günlerde bir araya geldiğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Omuz Omuza kampanyasına verdiği destek için Ali Koç'a teşekkür etti. F.Bahçe'yle 1000 konteyner yardım konusunda mutabakata vardıklarını belirten Büyükekşi, "Konteyner kentlerde çocuklar için birer halı saha yapacağız. Ayrıca, hepsinde çocuk oyun parkı da bulunacak" ifadelerini kullandı.



YAPILAN YARDIMLAR ARALIKSIZ SÜRMELİ

Başkan Ali Koç F.Bahçe Spor Kulübü olarak yaptıkları yardımlara değindi. Koç," 156 TIR'ı halkımıza, deprem bölgesine ulaştırdık. Kızılay ile birlik beraberlik bizim "Kanımızda Var" diyerek Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirdik. AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar ihtiyaçlar çerçevesinde bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz de 1000 kişinin barınma ihtiyacına çözüm sunan bir çadır kent kurdu. Hız kesmeden devam etmeliyiz" dedi.



KONTEYNER KENTLERDE 20 BİN KİŞİ BARINACAK

Yurt dışından da deprem bölgeleri için kendilerine bir çok yardım geldiğini ifade eden Büyükekşi, "F.Bahçe'nin desteğiyle 550 konteyner ilave edeceğiz. Bunun dışında Ali Koç'un bahsettiği ilave 500 tane yapacakları konteyner ile futbol ailemizin 5 bin 50 konteyneri hayata geçmiş olacak. 4 kişilik aileden bahsedersek yaklaşık 20 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılamış olacağız. 20 bin kişi aslında küçük bir ilçe demek. Önemli bir rakam" diye konuştu.