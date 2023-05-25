Traore atağı

Süper Lig'de gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, sağ bek pozisyonu için Hamari Traore'yi gündemine aldı. Bright Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'ndan birinin takımdan ayrılma ihtimali durumunda Kanarya bu bölgede eksilecek. Bu sebeple buraya bonservisi elinde olan futbolculara bakıyorlar. Rennes'den Traore de ilk aday olarak göze çarpıyor. Malili sağ bek 2017 yılından bu yana Fransız temsilcisinde oynuyor. Hem süratli ve hem de teknik.



GALATASARAY DA PEŞİNDE

Kanarya'nın kanca attığı Hamari Traore'ye birçok takımın ilgisi var. Bonservisi elinde olduğu için gözde bir isim olan Malili yıldız ile Sacha Boey'in satışına bağlı Galatasaray da ilgileniyor. Ayrıca Real Betis ve Bayer Leverkusen de 31 yaşındaki oyuncunun peşinde. Fenerbahçe tıpkı Ryan Kent transferinde olduğu gibi elini çabuk tutarak tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyor. Traore, Bamako'da başlayan kariyerini Paris FC'de sürdürdü. Lierse ve Reims'in ardından Rennes'e geçti.