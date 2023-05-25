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Fenerbahçe'den depremzedelere 1050 konteyner yardımı!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için sarı-lacivertli kulüp olarak 1050 konteyner yardımında bulunduklarını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:27
Fenerbahçe'den depremzedelere 1050 konteyner yardımı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için sarı-lacivertli kulüp olarak 1050 konteyner yardımında bulunduklarını duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısıında yaptığı açıklamada, "Hatay'da 500 kişilik daha konteyner kuruyoruz. Sosyal yaşam alanları çok çok önemli. Devletimizin desteği sayesinde, AFAD'ın da desteğiyle en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Omuz omuza kampanyası için 1050 konteyneri bağışladık." ifadelerini kullandı.

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