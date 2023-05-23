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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 18. final için sahada

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:23
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 18. final için sahada

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.

İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

Finalleri

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:

  • Sezon
  • Takımlar
  • Sonuç
  • 2017-2018
  • Akhisarspor-Fenerbahçe
  • 3-2
  • 2015-2016
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • 1-0
  • 2012-2013
  • Fenerbahçe-Trabzonspor
  • 1-0
  • 2011-2012
  • Fenerbahçe-Bursaspor
  • 4-0
  • 2009-2010
  • Trabzonspor-Fenerbahçe
  • 3-1
  • 2008-2009
  • Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 4-2
  • 2005-2006
  • Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 3-2
  • 2004-2005
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • 5-1
  • 2000-2001
  • Gençlerbirliği-Fenerbahçe
  • 1-1 (6-3 Pen.)
  • 1995-1996
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • 1-0, 1-1
  • 1988-1989
  • Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 1-0, 2-1
  • 1982-1983
  • Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu
  • 2-1, 2-0
  • 1978-1979
  • Fenerbahçe-Altay
  • 1-2, 2-0
  • 1973-1974
  • Fenerbahçe-Bursaspor
  • 0-1, 3-0
  • 1967-1968
  • Fenerbahçe-Altay
  • 2-0, 0-1
  • 1964-1965
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • 0-0, 1-0
  • 1962-1963
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • 2-1, 2-1

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