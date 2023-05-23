Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 18. final için sahada

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.

İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

Finalleri

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar: