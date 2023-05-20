Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek, lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek, lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.
Sarı-lacivertliler bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, mevcut kalecilerinden Altay Bayındır'ın kontratını uzattı.
Altay'ın sakatlığı sonrası kaleye devralan ve başarılı bir performans gösteren İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi de Göztepe'den alındı.
Ancak sarı-lacivertliler kaleye rekabet getirmek istiyor.
Kanarya, Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergileyen Hırvat eldiven Dominik Livakovic transferini noktalamayı planlıyor.
İspanyol ekipleri Villarreal ve Real Sociedad'ın önüne geçen Kanarya 28 yaşındaki eldiveni de ikna etti.
Livakovic kariyerini İspanya'da sürdürmek istiyordu.
Ancak yönetim hem mali olarak güçlü bir teklifle hem de kulübün geleceğe yönelik güçlü projeleriyle tecrübeli kaleciyi ikna etti.
Dominik Livakovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 47 maça çıktı.
Livakovic bu maçlarda toplam 47 gol yerken, 11 kez kaleyi gole kapatmayı başardı.
28 yaşındaki kalecinin piyasa değeri ise 14 milyon Euro.