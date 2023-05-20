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Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, bir süredir Dominik Livakovic için yoğun temaslar gerçekleştirmişti. Sarı lacivertliler, Hırvat eldivenin transferinde sona yaklaştı. Kanarya, 28 yaşındaki kaleciyi de ikna etti. İşte detaylar… (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek, lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Sarı-lacivertliler bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Yönetim, mevcut kalecilerinden Altay Bayındır'ın kontratını uzattı.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Altay'ın sakatlığı sonrası kaleye devralan ve başarılı bir performans gösteren İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi de Göztepe'den alındı.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Ancak sarı-lacivertliler kaleye rekabet getirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Kanarya, Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergileyen Hırvat eldiven Dominik Livakovic transferini noktalamayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

İspanyol ekipleri Villarreal ve Real Sociedad'ın önüne geçen Kanarya 28 yaşındaki eldiveni de ikna etti.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Livakovic kariyerini İspanya'da sürdürmek istiyordu.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Ancak yönetim hem mali olarak güçlü bir teklifle hem de kulübün geleceğe yönelik güçlü projeleriyle tecrübeli kaleciyi ikna etti.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Dominik Livakovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 47 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Livakovic bu maçlarda toplam 47 gol yerken, 11 kez kaleyi gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

28 yaşındaki kalecinin piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

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