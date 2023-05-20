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FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin genç yeneteği Arda Güler'le ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pirlo, genç yıldızın oynayabileceği ligleri de açıkladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:13
FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'le ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

beIN Sports'a konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler'le ilgili şunları söyledi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Arda Güler, burada en öne çıkan isimlerden biri. Şampiyon prototipinde bir oyuncu diyebiliriz. En yukarıdaki seviyeye en yakın olabilecek oyunculardan biri.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Kalitesi, oyun görüşü, tekniği, her şeyiyle çok önemli gelecek vadeden bir oyuncu. Ama gelişmeye devam etmek zorunda. Her gün gelişimini sürdürmek zorunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Doğru yönlendirmelerin yapılması gerekiyor bu tip oyunculara. Kendisi Avrupa hatta dünya seviyesine çıkabilecek yeteneğe ve bir oyuncu karakterine sahip diyebilirim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Arda'ya uygun olarak İspanya ilk akla geliyor. İtalya'da belki biraz zorluk yaşayabilir. Ama biraz daha fiziğini yukarıya çektiği zaman dünyanın her liginde gözü kapalı oynayabilecek bir oyuncu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Fiziğinin üstüne çalışmalı. Bütün genel oyunun her yönüne daha fazla çalışmalı. Hem Arda için hem de tüm genç oyuncular için bunu söyleyebiliriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

17-18 yaşlarında bu oyuncuların oynaması, fizyolojik gelişmelerini tamamlamamış olmaları.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Andrea Pirlo'dan Arda Güler yorumu!

Bunları tamamlayıp, bir de üstüne sporcu fiziğini ekleyecekleri için bu gelişimleri çok önemli oluyor.

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