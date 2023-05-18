Kadıköy'de kritik derbi! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek. G.Saray'ın İstanbulspor'u yenmesiyle puan farkının daha da açılmasını istemeyen teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, en kritik virajdan kayıpsız geçip amansız takibini sürdürmek amacında. Öte yandan Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakat olan Altay, Henrique ve Osayi maçta forma giyemeyecek.

KADIKÖY'DE AÇIK ARA

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzon ise 62 gol attı.

FENERBAHÇE 7 FARKLA ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzon 133. kez karşı karşıya gelecek. 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.

TRİBÜNLER ÇOK HEYECANLI

Fenerbahçe'de bu sezon Kadıköy bir kez daha kapalı gişe olacak. İç sahada G.Saray ve Beşiktaş karşılaşmalarından puan çıkaramayan Kanarya bu durumu bordo-mavililer ile oynayacağı maçta tersine çevirmeyi planlıyor. Mücadelenin tüm biletleri tükenmişti.

5 OYUNCU İÇİN SARI ALARM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Arda, Rossi, Batshuayi, Valencia

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Eren, Visca, Abdülkadir, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Gomez, Umut