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Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederken Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 09:33
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KEŞKE ARDA HEP OYNAYASAYDI!

F.Bahçe, bu sezon ilk defa bir derbi kazandı. İyi oynadılar, güzel goller attılar, pek tabii ki Trabzonspor'un da şaşırtıcı bir performansı vardı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Nerede geçen seneki Trabzonspor, nerede bu sezonki Trabzonspor. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor rakip kaleye gidemiyor. F.Bahçe ise oyunu sürekli kontrol edebiliyordu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Maçın hemen başında, sahanın en iyilerinden biri olan Batshuayi, başarılı bir golcü vuruşu ile perdeyi açtı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Bundan sonra Valencia ve Rossi, Batshuayi'ye ayak uydursalardı skor farklı olurdu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

İkinci yarı F.Bahçe yine sahaya istediği birçok şeyi yansıtabildi. Zajc orta sahadan aldı, müthiş dribbling ile getirdi sola bıraktı, Peres de ölümcül vuruşunu yaptı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Belki sol üst köşeye vurmak istemedi ama top hiçbir kaleci tarafından kurtarılamayacak bir noktaya gitti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Bundan sonra F.Bahçe için her şey daha kolay oldu. Valencia'nın golü zaten maçı bitirdi. İkinci yarı bir enstantane var…

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Trabzonspor, o kadar kötü ki bir dakika içinde F.Bahçe kullandığı üç kornerden üç pozisyon buldu, bu üç gol pozisyonunu da Uğurcan çıkardı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Bazı oyuncular var, keşke sezon başından beri sürekli oynayabilselerdi. Bunların başında pek tabii ki Arda Güler ile Zajc geliyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

İkisi de hem kaliteli oyuncular hem de skoru değiştirebilecek ya da değiştirtebilecek meziyetlere sahipler. Artık şampiyonluk, F.Bahçe için mucizelere kaldı. Kolay değil G.Saray'ın art arda puanlar kaybetmesi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Ama dünkü galibiyetle de 'ikincilik riske girer mi' diyenlere rahatlatıcı bir cevap verdiler.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı

Abdulkadir Bitigen, çok başarılı bir maç yönetti. Mamafih mücadele hakem için çok zor değildi ama Trabzonspor lehine verilen penaltı dahil tüm kararları doğruydu.

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