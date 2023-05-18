Fenerbahçe'de Luan Peres'ten 7 yıl sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başından sonuna kadar oldukça etkili bir performans sergileyen sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kanarya'nın ikinci golünü kaydeden Luan Peres, bu sezon ilk golüne imza atarken, bir ilke de imza attı.

Maçın 59. dakikada Miha Zajc'ın pasında ağları havalandıran Peres, 7 yıl sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu son olarak Şubat 2016'da oynanan Portuguesa – Bragantino maçında gol atmıştı.