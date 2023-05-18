Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Luan Peres'ten 7 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe'de Luan Peres'ten 7 yıl sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Luan Peres, 7 yıl sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 21:56 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:00
Fenerbahçe'de Luan Peres'ten 7 yıl sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başından sonuna kadar oldukça etkili bir performans sergileyen sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kanarya'nın ikinci golünü kaydeden Luan Peres, bu sezon ilk golüne imza atarken, bir ilke de imza attı.

Maçın 59. dakikada Miha Zajc'ın pasında ağları havalandıran Peres, 7 yıl sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu son olarak Şubat 2016'da oynanan PortuguesaBragantino maçında gol atmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan gündem yaratan Arda Güler iddiası! Trabzonspor maçında Jorge Jesus ile tartışmıştı…
35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..."
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!