Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Fenerbahçe'den transfer taaruzu... F.Bahçe, Glasgow Rangers'ın sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Sarı-Lacivertliler, Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'den transfer taaruzu... F.Bahçe, Glasgow Rangers'ın sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Sarı-Lacivertliler, Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos için çalışmalarını sürdürüyor.
Menajeri ile transferin şartları masaya yatırıldı.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
40 MAÇTA 18 GOL ATTI
Fenerbahçe, Celtic'te oynayan Japon orta saha Reo Hatate için de girişimlerine devam ediyor.
25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.
Daha önce de gündeme gelen Celticli forvet Kyogo Furuhashi için de yeni bir girişimde bulunuldu.
Yeni sezonda daha da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Aberdeen'in 23 yaşındaki Makedon golcüsü Bojan Miovski'yi de takibe aldı.
Bu sezon 40 maçta forma giyen genç golcü 18 gol atarken 3 de asist yaptı.