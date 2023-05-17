Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 3 ismi daha getirmek istiyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30
Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Menajeri ile transferin şartları masaya yatırıldı.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

40 MAÇTA 18 GOL ATTI

Fenerbahçe, Celtic'te oynayan Japon orta saha Reo Hatate için de girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Daha önce de gündeme gelen Celticli forvet Kyogo Furuhashi için de yeni bir girişimde bulunuldu.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! 3 isim daha...

Yeni sezonda daha da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Aberdeen'in 23 yaşındaki Makedon golcüsü Bojan Miovski'yi de takibe aldı.

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