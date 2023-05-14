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Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Deneyimli hocanın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Kanarya, Süper Lig'de az olan şampiyonluk şansını zorlamak istiyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jorge Jesus hakkında flaş bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 09:52
Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Portekizli hoca hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte o sözler...

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Ender Bilgin: Başka hoca olsa Fenerbahçe için ne fark ederdi? Fark ettiğiniz üzere başlık Özdemir Asıf'tan… Ama başlığın nüvesi Jesus konusunda yaşadığım kararsızlığı anlatıyor.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Aslında karar var da, söylemek biraz zor geliyor. Açıkçası sezon başında hemen herkes gibi ben de "işte budur" demiştim.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Ufak, tefek büyük hoca inatçılıkları sergilese de Jesus ile Fenerbahçe'nin özlediği dinamik, agresif, ofansif futbol geri dönmüş, kenarda da tıpkı sahadaki takımı gibi dinamik, agresif ve iştahlı bir teknik adam görmeye başlamıştık.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu ve Jesus hızla değişmeye başladı. Üstelik sahadaki takım da ona ayak uydurdu.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Dinamik takım yerini ağır oynayan, ön alan baskısını bölük pörçük yapabilen, iştahı azalmış, ofansif çözümleri sınırlı, vasat bir futbolcular topluluğuna bırakmıştı.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Jesus kendini inkar edercesine kadrosunu belli oyunculara endekslemiş, forma adaletinden uzaklaşmış Arda, İsmail, Serdar gibi oyuncuları kenarda unutmuştu.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Saha sonuçlarında sıkıntı başladığı sırada Jesus 'da, "Gidecek mi, kalacak mı?" diye papatya falı açanlara malzeme vermeye başladı.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

F.Bahçe özellikle büyük maçlarda sınıfta kaldı. Bu görüntüye rağmen lider Galatasaray bir türlü yarışı koparamayıp, Sarı-Lacivertliler de son dakika golleriyle zirveye tutununca çıkmadık canda umut vardır misali küçük bir toparlanma oldu.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Adının anıldığı Flamengo ve Brezilya milli takımı başka sulara yelken açınca Jesus işine biraz daha odaklandı.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Takım da toparlanır gibi oldu ama bir kere büyü bozulmuştu. Kolay gibi gözüken İstanbulspor ve Giresunspor maçları asıl yıkımı getirdi.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Bu arada kadro tercihleri, oyuna giren ve çıkan oyuncular konusunda hep tartışmalı işler yaptı Jesus.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Ama gönül bağını kopartan olay başkadır. Portekizli teknik adam, "F.Bahçe kaç sezondur son haftalara iki kupada birden iddialı girdi ki?" ifadesiyle çalıştığı kulübü bir nebze olsun tanıyamadığını ortaya koydu.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Velhasıl sorum şu: Jesus değil de Aykut Kocaman, İsmail Kartal ya da Emre Belözoğlu olsa F.Bahçe için olumsuz anlamda ne fark ederdi?

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Jesus ile olumlu anlamda ne değişti? F.Bahçe için başarı son haftalara iki kupada birden iddialı girmek mi? Fiyatfayda dengesine de bakmayı unutmayın.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Jesus ve ekibinin aldığı ücreti yukarıdaki üç isim bir araya gelse alamaz. F.Bahçe Türkiye Kupasını kazanabilir. Bu kupa Jesus'un kalmasına da yol açabilir.

Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Ama birçok F.Bahçeli 'nin içi buruk, kalbi fazlasıyla kırık kalır. Jesus yeniden ilk haftalardaki görüntüsüne evrilir mi bilemiyorum.

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