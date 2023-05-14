Olay Jorge Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Portekizli hoca hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte o sözler...
Ender Bilgin: Başka hoca olsa Fenerbahçe için ne fark ederdi? Fark ettiğiniz üzere başlık Özdemir Asıf'tan… Ama başlığın nüvesi Jesus konusunda yaşadığım kararsızlığı anlatıyor.
Aslında karar var da, söylemek biraz zor geliyor. Açıkçası sezon başında hemen herkes gibi ben de "işte budur" demiştim.
Ufak, tefek büyük hoca inatçılıkları sergilese de Jesus ile Fenerbahçe'nin özlediği dinamik, agresif, ofansif futbol geri dönmüş, kenarda da tıpkı sahadaki takımı gibi dinamik, agresif ve iştahlı bir teknik adam görmeye başlamıştık.
Ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu ve Jesus hızla değişmeye başladı. Üstelik sahadaki takım da ona ayak uydurdu.
Dinamik takım yerini ağır oynayan, ön alan baskısını bölük pörçük yapabilen, iştahı azalmış, ofansif çözümleri sınırlı, vasat bir futbolcular topluluğuna bırakmıştı.
Jesus kendini inkar edercesine kadrosunu belli oyunculara endekslemiş, forma adaletinden uzaklaşmış Arda, İsmail, Serdar gibi oyuncuları kenarda unutmuştu.
Saha sonuçlarında sıkıntı başladığı sırada Jesus 'da, "Gidecek mi, kalacak mı?" diye papatya falı açanlara malzeme vermeye başladı.
F.Bahçe özellikle büyük maçlarda sınıfta kaldı. Bu görüntüye rağmen lider Galatasaray bir türlü yarışı koparamayıp, Sarı-Lacivertliler de son dakika golleriyle zirveye tutununca çıkmadık canda umut vardır misali küçük bir toparlanma oldu.
Adının anıldığı Flamengo ve Brezilya milli takımı başka sulara yelken açınca Jesus işine biraz daha odaklandı.
Takım da toparlanır gibi oldu ama bir kere büyü bozulmuştu. Kolay gibi gözüken İstanbulspor ve Giresunspor maçları asıl yıkımı getirdi.
Bu arada kadro tercihleri, oyuna giren ve çıkan oyuncular konusunda hep tartışmalı işler yaptı Jesus.
Ama gönül bağını kopartan olay başkadır. Portekizli teknik adam, "F.Bahçe kaç sezondur son haftalara iki kupada birden iddialı girdi ki?" ifadesiyle çalıştığı kulübü bir nebze olsun tanıyamadığını ortaya koydu.
Velhasıl sorum şu: Jesus değil de Aykut Kocaman, İsmail Kartal ya da Emre Belözoğlu olsa F.Bahçe için olumsuz anlamda ne fark ederdi?
Jesus ile olumlu anlamda ne değişti? F.Bahçe için başarı son haftalara iki kupada birden iddialı girmek mi? Fiyatfayda dengesine de bakmayı unutmayın.
Jesus ve ekibinin aldığı ücreti yukarıdaki üç isim bir araya gelse alamaz. F.Bahçe Türkiye Kupasını kazanabilir. Bu kupa Jesus'un kalmasına da yol açabilir.
Ama birçok F.Bahçeli 'nin içi buruk, kalbi fazlasıyla kırık kalır. Jesus yeniden ilk haftalardaki görüntüsüne evrilir mi bilemiyorum.
Yok, mevcut hali devam edecekse artık şiirin aslına dönecek ve "Sana gitme demeyeceğim" Jesus!