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Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un kalması halinde ayrılık kararı aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:47
Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Diğer yandan büyük lig maçlarında Jorge Jesus'un kazanamaması taraftarları bir hayli üzdü.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Başkan Ali Koç, Jesus ile devam etmek isterken, taraftarlar ve birçok yönetici ise Portekizli hocayı istememeye başladı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

KOÇ, İSTİKRAR İSTİYOR

Başkan Ali Koç, kulübün başına geçtiğinden bu yana hiçbir teknik adamla 2 yıl üst üste çalışmadı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Başarının istikrarla geleceğini düşünen Ali Koç'un Jorge Jesus ile yola devam etmek istediği ifade ediliyor fakat oyuncuların bir kısmı da Jesus kalırsa takımdan ayrılmak istiyor...

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

FORMA ŞANSI BULAMAYANLAR GİTMEYİ HEDEFLİYOR

Jorge Jesus sezon boyunca kadroda rotasyon yapması, üst üste aynı kadroyu neredeyse hiç kullanmaması, takım ve oyun istikrarının sağlanamamasına neden oldu.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Takvim'in haberine göre; Jesus'un takımında, çok az forma şansı bulan oyuncuların takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

EN BOMBASI ARDA GÜLER

Bütün Türkiye'nin daha çok oynamasını beklediği, aylarca Avrupa basınının gündeminden düşmeyen Arda Güler'in, Jesus'un kalması halinde takımdan ayrılmayı hedeflediği gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

18 yaşındaki 10 numaranın ismi her geçen gün bir başka dünya kulübüyle zaten anılıyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

MIHA ZAJC HOCAYI BEKLİYOR

Sözleşmesinin son sezonuna giren Miha Zajc ile yönetim görüşmelere başlamıştı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Ancak Sloven orta saha, Jesus ile çalışmak istemediği için sözleşme işini hocanın durumuna bağlı olarak sezon sonuna bıraktı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Eğer Jesus kalırsa Zajc gidecek...

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

EMRE MOR TEPKİLİ!

Bu sezon şans bulduğu hemen hemen her maçta etkili olan Emre Mor, sezonu kulübede geçirdiği için Jorge Jesus'a tepkili olan isimlerden.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Yetenekli kanat oyuncusu da Jesus kalırsa ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

CRESPO'NUN FUTBOLU GERİYE GİTTİ

Geçen sezon takıma katılan Miguel Crespo, oynadığı futbolla takımda büyük sürpriz yaratmıştı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon ise Jesus ile geriye gitti.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

26 yaşındaki futbolcunun probleminin mental olduğu bunun da sebebinin Jesus olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

SERDAR AZİZ FORMAYI UNUTTU

Son yıllarda savunmanın değişilmez ismi olan Serdar Aziz, sezonun ikinci yarısında geri plana atıldı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Özellikle Samet Akaydın'ın gelmesi sonrası, Serdar Aziz adeta unutuldu.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Serdar; Szalai, Samet, Luan Peres'in arkasında kaldı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

ALİOSKİ KALMAK İSTEMİYOR

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski de bonservisinin alınmasını Jesus yüzünden istemiyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

SERDAR DURSUN BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Geçen sezon 37 maçta 15 gol, 4 asist yapan Serdar Dursun bu sezon sadece 25 maçta 4 gol, 5 asist yapabildi.

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