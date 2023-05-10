Fenerbahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yüzler yeniden asıldı.
Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yüzler yeniden asıldı.
Son oynanan Giresunspor maçında yaşanılan 2 puan kaybı ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısında maçını kazanması farkı 5'e yükseltti.
CAMİA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arası ve Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremler sonrası lige ara verilmesi nedeniyle ritmini kaybetti.
Diğer yandan büyük lig maçlarında Jorge Jesus'un kazanamaması taraftarları bir hayli üzdü.
Başkan Ali Koç, Jesus ile devam etmek isterken, taraftarlar ve birçok yönetici ise Portekizli hocayı istememeye başladı.
KOÇ, İSTİKRAR İSTİYOR
Başkan Ali Koç, kulübün başına geçtiğinden bu yana hiçbir teknik adamla 2 yıl üst üste çalışmadı.
Başarının istikrarla geleceğini düşünen Ali Koç'un Jorge Jesus ile yola devam etmek istediği ifade ediliyor fakat oyuncuların bir kısmı da Jesus kalırsa takımdan ayrılmak istiyor...
FORMA ŞANSI BULAMAYANLAR GİTMEYİ HEDEFLİYOR
Jorge Jesus sezon boyunca kadroda rotasyon yapması, üst üste aynı kadroyu neredeyse hiç kullanmaması, takım ve oyun istikrarının sağlanamamasına neden oldu.
Takvim'in haberine göre; Jesus'un takımında, çok az forma şansı bulan oyuncuların takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
EN BOMBASI ARDA GÜLER
Bütün Türkiye'nin daha çok oynamasını beklediği, aylarca Avrupa basınının gündeminden düşmeyen Arda Güler'in, Jesus'un kalması halinde takımdan ayrılmayı hedeflediği gelen haberler arasında yer aldı.
18 yaşındaki 10 numaranın ismi her geçen gün bir başka dünya kulübüyle zaten anılıyor.
MIHA ZAJC HOCAYI BEKLİYOR
Sözleşmesinin son sezonuna giren Miha Zajc ile yönetim görüşmelere başlamıştı.
Ancak Sloven orta saha, Jesus ile çalışmak istemediği için sözleşme işini hocanın durumuna bağlı olarak sezon sonuna bıraktı.
Eğer Jesus kalırsa Zajc gidecek...
EMRE MOR TEPKİLİ!
Bu sezon şans bulduğu hemen hemen her maçta etkili olan Emre Mor, sezonu kulübede geçirdiği için Jorge Jesus'a tepkili olan isimlerden.
Yetenekli kanat oyuncusu da Jesus kalırsa ayrılmak istiyor.
CRESPO'NUN FUTBOLU GERİYE GİTTİ
Geçen sezon takıma katılan Miguel Crespo, oynadığı futbolla takımda büyük sürpriz yaratmıştı.
Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon ise Jesus ile geriye gitti.
26 yaşındaki futbolcunun probleminin mental olduğu bunun da sebebinin Jesus olduğu ifade ediliyor.
SERDAR AZİZ FORMAYI UNUTTU
Son yıllarda savunmanın değişilmez ismi olan Serdar Aziz, sezonun ikinci yarısında geri plana atıldı.
Özellikle Samet Akaydın'ın gelmesi sonrası, Serdar Aziz adeta unutuldu.
Serdar; Szalai, Samet, Luan Peres'in arkasında kaldı.
ALİOSKİ KALMAK İSTEMİYOR
Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski de bonservisinin alınmasını Jesus yüzünden istemiyor.
SERDAR DURSUN BONSERVİSİNİ İSTİYOR
Geçen sezon 37 maçta 15 gol, 4 asist yapan Serdar Dursun bu sezon sadece 25 maçta 4 gol, 5 asist yapabildi.
1 yıl daha kontratı olan Serdar Dursun'un, Jesus'un devam etmesi halinde "Bonservisimi verin ayrılmak istiyorum" diyeceği öğrenildi.