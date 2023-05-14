Enner Valencia’dan yeşil ışık

Fenerbahçe ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, sarı-lacivertli takıma yeşil ışık yaktı. Vargas, takımda kalmaya hazır olduklarını fakat teklifler için ay sonuna kadar bekleyeceklerini söyledi.



Pazarlıklarla ilgili konuşan Vargas, "Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Anlaşmamız gereken bazı hususlar var. En iyi karar için ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadan hak ettiği teklifi seçeceğiz" dedi. Valencia yıllık 3 milyon euro talep ediyor.