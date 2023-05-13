Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın durumu merak konusu oldu. Deneyimli oyuncunun Internacional ile ön sözleşme imzaladığı sezonun sona ermesinin ardından Brezilya ekibine katılacağı iddia edilmişti. Ekvadorlu yıldızın menajeri Gonzalo Vargas, Valencia'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:47
TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılacak takviyelerle birlikte takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek bazı isimlerin durumu ise belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Valencia'nın geçtiğimiz aylarda Brezilya ekibi Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas ise A Spor'a yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Enner Valencia ise Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Deneyimli yıldız, "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'den ayrılarak Internacional'e transfer olacağı konuşulan Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas'tan bir açıklama daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"MAYIS SONUNU BEKLEYECEĞİZ"

Ekvador basınına konuşan Vargas, "Tüm teklifler arasındaki en doğrusunu seçmek için mayıs ayı sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasındaki en iyi tercihi yapmalıyız."

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"ENNER FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR"

"Enner, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmak istiyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Görüşmeler sakin bir şekilde devam ediyor. Sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı konular var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

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