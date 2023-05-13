TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılacak takviyelerle birlikte takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi sona erecek bazı isimlerin durumu ise belirsizliğini koruyor.
Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.
Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Valencia'nın geçtiğimiz aylarda Brezilya ekibi Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.
33 yaşındaki futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas ise A Spor'a yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Enner Valencia ise Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından geleceğiyle ilgili konuşmuştu.
Deneyimli yıldız, "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." açıklamasını yapmıştı.
Fenerbahçe'den ayrılarak Internacional'e transfer olacağı konuşulan Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas'tan bir açıklama daha geldi.
"MAYIS SONUNU BEKLEYECEĞİZ"
Ekvador basınına konuşan Vargas, "Tüm teklifler arasındaki en doğrusunu seçmek için mayıs ayı sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasındaki en iyi tercihi yapmalıyız."
"ENNER FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR"
"Enner, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmak istiyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Görüşmeler sakin bir şekilde devam ediyor. Sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı konular var." ifadelerini kullandı.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Ekvadorlu forvet, 31 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.