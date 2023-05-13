TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"ENNER FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR"

"Enner, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmak istiyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Görüşmeler sakin bir şekilde devam ediyor. Sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı konular var." ifadelerini kullandı.