Volkan Demirel'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

"DAUM'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

"Christoph Daum beni Fenerbahçe'nin birinci kalecisi yapan hocaydı. Bana genç yaşımda formayı verdi. Ona acil şifalar diliyorum. Zihinsel olarak çok güçlü bir insandır, kanseri yeneceğine şüphem yok.

Beni destekleyen tüm hocalarımın kalbimde yeri vardır ancak özellikle birini söylemem gerekirse Daum'u söylerim. Ona çok şey borçluyum."