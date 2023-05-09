Volkan Demirel'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e konuştu ve Fenerbahçe'deki dönemi, teknik direktörlük kariyeri ve birçok konuda flaş açıklamalarda bulundu...
Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e konuştu ve Fenerbahçe'deki dönemi, teknik direktörlük kariyeri ve birçok konuda flaş açıklamalarda bulundu...
Volkan, "Bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misin? sorusuna flaş bir yorumda bulundu.
Demirel, "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." cevabını verdi.
Fenerbahçe'nin hayatında çok büyük bir yer kapladığını söyleyen teknik adam, "18 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel, futbolculuk dönemiyle alakalı, Daum ve Mesut Özil ile alakalı da konuştu. İşte o açıklamalar:
"FUTBOLCULUK DÖNEMİMDE HATALAR YAPTIM"
"Futbolculuk dönemimde çok hata yaptım ancak her hatamdan bir şeyler öğrendim. Bir kaleci olarak rakip takımların en sevdiği oyuncu değildim elbette. Bazı insanlar ile iyi anlaşamadık ama ben kimseyi kışkırtmadım. Yaşanan çoğu şey kazanma hırsımdan dolayı yaşandı. Eğer birileri tarafından yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ancak beni bugün olduğum kişi haline getiren şeyler bunlardı."
"DAUM'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
"Christoph Daum beni Fenerbahçe'nin birinci kalecisi yapan hocaydı. Bana genç yaşımda formayı verdi. Ona acil şifalar diliyorum. Zihinsel olarak çok güçlü bir insandır, kanseri yeneceğine şüphem yok.
Beni destekleyen tüm hocalarımın kalbimde yeri vardır ancak özellikle birini söylemem gerekirse Daum'u söylerim. Ona çok şey borçluyum."
"B.MÜNİH TEMASA GEÇMİŞTİ"
"Oyuncuyken Bayern Münih menajerimle temasa geçmişti. Tabii ki Bayern'de oynamayı çok isterdim. Manuel Neuer'i Schalke döneminden beri tanıyorum. Hastalığını atlatıp yeniden Bayern'in 1 numarası olacaktır. Bazı kaleciler sadece kaleci değildir, Neuer de onlardan biri. Eğer o kadrodaysa, o oynar. Tıpkı Buffon gibi."
"MESUT ÖZİL 'ESKİ MESUT' DEĞİLDİ"
"Mesut Özil'in futbol yeteneklerini anlatmamıza gerek yok ancak kariyerinizin sonuna geldiğinizde artık eski haliniz gibi olmuyorsunuz. Mesut, Fenerbahçe'ye geldiğinde çok büyük beklentiler vardı. Maalesef beklenen performansı gösteremedi ve Fenerbahçe ondan yararlanamadı.
Biraz içine kapanık bir insan ama herkes kendi hayatından sorumludur sonuçta. O dönemde çok fazla sakatlık yaşadı ve onun en büyük sorunu hiçbir zaman tam anlamıyla sağlıklı olmamasıydı. Mesut'u çok seviyorum ve hayatında mutluluklar diliyorum."