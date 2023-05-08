Szalai sektirdi

Fenerbahçe, Giresunspor karşında 2 puan bırakırken Attila Szalai yaptığı affedilmez hata ile maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, Giresunsporlu oyuncunun uzun pasında topu kontrol edemedi. Ardından da Bajic'in beraberliği sağlayan golü geldi. Bu nedenle Szalai, Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki çekti.
Fenerbahçe, Giresunspor karşında 2 puan bırakırken Attila Szalai yaptığı affedilmez hata ile maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, Giresunsporlu oyuncunun uzun pasında topu kontrol edemedi. Ardından da Bajic'in beraberliği sağlayan golü geldi. Bu nedenle Szalai, Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki çekti.