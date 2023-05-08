İrfan yetmedi

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat başarılı kurtarışlara imza attı. Özellikle ilk yarının son anlarında üst üste çok kritik iki kurtarış yaptı ve takımını ayakta tutmayı başardı. İrfan Can'ın 68. dakikada Bajic'in vuruşunda ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Genç file bekçisi karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Fenerbahçekalecisi İrfan Can Eğribayat başarılı kurtarışlara imza attı. Özellikle ilk yarının son anlarında üst üste çok kritik iki kurtarış yaptı ve takımını ayakta tutmayı başardı. İrfan Can'ın 68. dakikada Bajic'in vuruşunda ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Genç file bekçisi karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşadı.