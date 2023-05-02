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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transfer gündeminden düşmüyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren 18 yaşındaki futbolcu, gitmek istediği takıma karar verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 09:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Sarı-lacivertliler, ligin 32 haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olduğu haftada kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin talipleri bitmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Hatta Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

AJAX'A SICAK BAKIYOR

Hollanda basını, 18 yaşındaki 10 numaranın birçok talibi olmasına rağmen Ajax'a sıcak baktığını dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Yönetim ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Genç oyuncunun şu anki sözleşmesinde 'Arda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Yönetim, yeni sözleşmede bu maddeyi kaldırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Genç yıldız, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla 10 gole direkt etki etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

A Milli Takım'ın formasını da terleten 18 yaşındaki futbolcu, milli formayla 2 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.

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