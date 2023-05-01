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Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı lacivertli yönetim çalışmalarını sürdürürken flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılabilir. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:56
Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda moral kazandı.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Kanarya, Sivas'ta galip gelerek puan farkını 3'e düşürdü.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Sarı lacivertlilerin 30 maç sonunda 67 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Sarı lacivertlilerde yeni sezon transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Konuyla ilgili gelişmeyi İngiliz gazeteci açıkladı.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İngiliz basınından derlediği habere göre, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitris Pelkas hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Wheatley, Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullanmak için gün sonuna kadar süresi olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Sarı lacivertli takımın bu opsiyonu kullanmaması durumunda ise Yunan orta saha oyuncusunun sezon sonunda serbest kalacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Eğer yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu gün sonuna kadar kullanırsa Pelkas'ın kontratı 1 yıl daha uzayacak.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Yıldız isim, sezon başında Championship ekiplerinden Hull City'e kiralık olarak gitmişti.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Pelkas, İngiliz ekibinde 26 maça çıktı.

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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