Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ayrılık bugün gerçekleşebilir

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda moral kazandı.
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda moral kazandı.
Sarı lacivertlilerin 30 maç sonunda 67 puanı bulunuyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı lacivertlilerde yeni sezon transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi.
Konuyla ilgili gelişmeyi İngiliz gazeteci açıkladı.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İngiliz basınından derlediği habere göre, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitris Pelkas hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Wheatley, Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullanmak için gün sonuna kadar süresi olduğunu açıkladı.
Sarı lacivertli takımın bu opsiyonu kullanmaması durumunda ise Yunan orta saha oyuncusunun sezon sonunda serbest kalacağı duyuruldu.
Eğer yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu gün sonuna kadar kullanırsa Pelkas'ın kontratı 1 yıl daha uzayacak.
Yıldız isim, sezon başında Championship ekiplerinden Hull City'e kiralık olarak gitmişti.
Pelkas, İngiliz ekibinde 26 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
1.75 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.