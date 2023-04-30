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Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:07
Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, maçı TRT Spor'da yorumladı.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Fenerbahçe taraftarı bütün maçları en uç noktalarda yaşıyorlar. Mutluluğu-mutsuzluğu... Maç önü, ortası ve maç sonunda. Duyguları sürekli değişiyor. 2-0 olmasına rağmen kazanırız diyemeyen bir Fenerbahçe taraftarı vardı. Ferdi'nin 3. golünden sonra maçı bitirdi. 1 hafta önce yaşanmışlık var" dedi.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Alınan galibiyetin önemli olduğunu dile getiren Kahveci, "Jesus haftalardır Galatasaray bizden önce oynuyor dedi ama Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta fırsatı değerlendiremedi. Bu maç iş değişti. Fenerbahçe önce oynadı ve kazandı. Bu çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını yorumlayan eski futbolcu, "Fenerbahçe'nin ilk yarı performansı benden geçer not alır. Sivasspor çok koşan bir takımdır. Ona aynı şekilde karşılık veren bir Fenerbahçe vardı. Buna hiç fırsat vermeyen bir takım vardı sahada" sözlerini kullandı.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Arda Güler'in asistini değerlendiren Nihat Kahveci, "Maçta ipi eline alan Arda Güler'di. İrfan kalitesiyle güzel bir asist yaptı. Kazanamasaydı bambaşka bir ruh haline bürünebilirdi. Maçları deplasmanda oynasa şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olurdu. Önceden tam tersi bir durum vardı" dedi.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Alınan sonucun ardından derbide 55 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu ifade eden Kahveci, "Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 yenmesiyle birlikte derbide 55 milyon Beşiktaş taraftarı var. Herkes Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek" sözlerini sarf etti.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jorge Jesus'un kararları hakkında konuşan eski futbolcu, "10 kişi kaldığında koşan oyuncuları oyuna almak istedi diye düşünüyorum. ben Jesus'a 'neden oyundan aldın' demem. Sivasspor beklenti altında bir futbol oynadı. Bu şekilde oynamasının da Fenerbahçe'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin oyun gücü olmadığını söyleyen Nihat Kahveci, "Fenerbahçe üzerindeki karabulutları attı. Taraftarlar artık oturup Galatasaray'ın maçlarını izleyecekler. Genel anlamda baktığımda Fenerbahçe'de oyun gücü yok. Oyun gücü olmadığı için Beşiktaş ve Galatasaray'a içerde yenildin" açıklamalarında bulundu.

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