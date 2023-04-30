Nihat Kahveci Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını yorumlayan eski futbolcu, "Fenerbahçe'nin ilk yarı performansı benden geçer not alır. Sivasspor çok koşan bir takımdır. Ona aynı şekilde karşılık veren bir Fenerbahçe vardı. Buna hiç fırsat vermeyen bir takım vardı sahada" sözlerini kullandı.