Haberler Fenerbahçe 3 puan için mutluyum

3 puan için mutluyum

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Valencia, durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün (dün) daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
3 puan için mutluyum
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Valencia, durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün (dün) daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan dev derbi için olay hakem iddiası! Meğer Beşiktaş-Galatasaray maçı için...
Şarkıcı Burcu Güneş'ten şoke eden itiraflar! "Annemi 18 yaşına kadar..."
Icardi'den Beşiktaş derbisi sözü! Okan Buruk...
Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Oyuncularını böyle uyardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi!
Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
Son dakika deprem mi oldu 30 Nisan?
1 Mayıs mesajları, sözleri
İstanbul yarı maraton koşusu hangi yollar trafiğe kapalı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karar verildi Karar verildi 01:12
Sarı melekler finale çıktı: 3-2 Sarı melekler finale çıktı: 3-2 01:09
3 puan için mutluyum 3 puan için mutluyum 01:03
F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi! F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi! 00:51
Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:51
Jesus'tan Valencia açıklaması! Jesus'tan Valencia açıklaması! 00:51
Daha Eski
F.Bahçe Sivas'ta kazandı! F.Bahçe Sivas'ta kazandı! 00:51
O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik 00:51
Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! 00:51
Jesus para bastı! İşte o liste Jesus para bastı! İşte o liste 00:51
G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark! G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark! 00:51
Antalyaspor İstanbul'da kazandı! Antalyaspor İstanbul'da kazandı! 00:51