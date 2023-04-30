3 puan için mutluyum

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Valencia, durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün (dün) daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar" diye konuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Valencia, durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün (dün) daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar" diye konuştu.