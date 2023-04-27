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FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesini açıkladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler listede kendine yer buldu. 18 yaşındaki oyuncu Türkiye'den listeye giren tek isim oldu. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:57
FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan birçok takımı peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Formuyla dikkat çeken Arda Güler, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Arda Güler bu listede ilk 20 oyuncu arasında yer aldı.

İşte o sıralama...

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

1- Bilal El Khannouss - Genk

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

2- Oscar Gloukh - RB Salzburg

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

3- Arsen Zakharyan - Dinamo Moskova

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

4- Facundo Buonanotte - Brighton

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

5- Alberto Moleiro - UD Las Palmas

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

6- Victor Hugo - CR Flamengo

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

7- Desire Doue - Stade Rennes

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

8- Aleksandr Kovalenko - Krylia Sovetov Samar

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

9- Eliesse Ben Seghir - AS Monaco

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

11- Julio Enciso - Brighton

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

12- Yaser Asprilla - Watford FC

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

13- Kervin Andrade - Deportivo La Guaira

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

14- Kristian Hlynsson - AFC Ajax

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

15- Matheus França - CR Flamengo

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

16- Rareş Pop - UTA Arad

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

17- ARDA GÜLER - FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

18- Lucas Assadi - Universidad de Chile

FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

19- Oscar Cortes - Millonarios

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