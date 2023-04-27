FENERBAHÇE HABERİ: O liste açıklandı! Tek Türk Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor.
Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan birçok takımı peşine taktı.
Formuyla dikkat çeken Arda Güler, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesini açıkladı.
Arda Güler bu listede ilk 20 oyuncu arasında yer aldı.
İşte o sıralama...
1- Bilal El Khannouss - Genk
8- Aleksandr Kovalenko - Krylia Sovetov Samar
9- Eliesse Ben Seghir - AS Monaco
10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen
11- Julio Enciso - Brighton
12- Yaser Asprilla - Watford FC
13- Kervin Andrade - Deportivo La Guaira
20- Otso Limatta - AC Oulu