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Çocuklar hep gülsün

Fenerbahçeli idareciler ve kulüp personelleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Hatay'da depremden etkilenen miniklerin yanına koştu. Sarı-lacivertli kulüpten koli koli kıyafet ve oyuncak yardımını da yanında götürdü. Yeni pantolonlarını, elbiselerini ve oyuncakları gören çocukların yüzündeki tebessüm ise herkesin içini ısıttı. Hatay Dörtyol'daki şenlikte ortaya muhteşem kareler çıktı. Sarı-lacivertliler depremzede çocukların yaralarına merhem oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Çocuklar hep gülsün

Fenerbahçeli idareciler ve kulüp personelleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Hatay'da depremden etkilenen miniklerin yanına koştu. Sarı-lacivertli kulüpten koli koli kıyafet ve oyuncak yardımını da yanında götürdü. Yeni pantolonlarını, elbiselerini ve oyuncakları gören çocukların yüzündeki tebessüm ise herkesin içini ısıttı. Hatay Dörtyol'daki şenlikte ortaya muhteşem kareler çıktı. Sarı-lacivertliler depremzede çocukların yaralarına merhem oldu.

GÖZ YAŞARTAN BULUŞMA
Fenerbahçe'nin Hatay'daki organizasyonunda göz yaşartıcı anlar yaşandı. Başkan Ali Koç ve idareciler, çocukların yüzünü güldürmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Başkan Koç "Sadece bu bayram değil her bayram buraya yardımlar yapacağız. Onları asla unutmayacağız" diye konuştu.

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