Haberler Fenerbahçe Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Fenerbahçe, Devre arasında Braga'ya kiraladığı Bruma'nın 4,2 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Portekiz'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncunun geleceği merak konusu... Portekiz basını, oyuncunun geleceği hakkında flaş bir yorumda bulundu. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 13:26
Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Fenerbahçe'nin 4.2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Bruma, Süper Lig'de sadece 1 maçta 27 dakika süre bulmuş ve ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Yeni takımında fırtına gibi esen Portekizli yıldız, ülkesinde O Jogo gazetesi tarafından kış ayının en iyi transferi seçildi.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Braga anlaşmaya göre, satın alma opsiyonuyla aldığı oyuncunun isterse kiralama sözleşmesini bir sezon daha uzatabilir.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

O Jogo gazetesi muhabiri Francisco Sebe, Sabah Spor'a 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Portekiz ligindeki etkisini ve oradaki geleceğini şöyle anlattı:

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

SPORTİNG YAKINDAN İZLİYOR

Bruma, Braga'nın sol kanadı için çok önemli durumda.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Portekiz'de kış ayının en iyi transferi oldu.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Rakip defansları yarıp geçebilir ve böyle bir oyuncu her zaman takımlar için faydalıdır.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Geniş alanlarda etkili olmasının yanı sıra halihazırda uluslararası bir statüye sahip.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Ayrıca PSV ve Fenerbahçe gibi kulüplere transfer olduğu için deneyim biriktirdi.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Ben bu noktada üç büyüklerden birinin, Bruma'yı potansiyel bir takviye olarak göreceğini sanmıyorum.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Ancak Sporting onu yakından takip ediyor.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

PARAYI GÖZDEN ÇIKARTIRLAR

Braga'da iyi oynuyor ve böyle devam ederse, yabancı kulüplerin dikkatini çekmesi mümkün.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Braga'nın 1 sezon daha kiralama imkânı var.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Bana göre bu haklarını kullanmak istiyorlar.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Bonservis konusunda bir anlaşma olursa 2-3 milyon Euro'yu gözden çıkartırlar.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Bruma, sezonun bu son bölümünde önemli bir rol oynadığını kanıtladı.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Braga'nın şampiyonluk yarışı umutlarını canlı tutmasına yardımcı oldu.

Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Dikkatleri üzerine çekti ve burada çok mutlu gözüküyor.

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