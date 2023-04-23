Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Portekiz'den flaş yorum!

Fenerbahçe'nin 4.2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Bruma, Süper Lig'de sadece 1 maçta 27 dakika süre bulmuş ve ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı.
Fenerbahçe'nin 4.2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Bruma, Süper Lig'de sadece 1 maçta 27 dakika süre bulmuş ve ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı.
Yeni takımında fırtına gibi esen Portekizli yıldız, ülkesinde O Jogo gazetesi tarafından kış ayının en iyi transferi seçildi.
Braga anlaşmaya göre, satın alma opsiyonuyla aldığı oyuncunun isterse kiralama sözleşmesini bir sezon daha uzatabilir.
O Jogo gazetesi muhabiri Francisco Sebe, Sabah Spor'a 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Portekiz ligindeki etkisini ve oradaki geleceğini şöyle anlattı:
SPORTİNG YAKINDAN İZLİYOR
Bruma, Braga'nın sol kanadı için çok önemli durumda.
Portekiz'de kış ayının en iyi transferi oldu.
Rakip defansları yarıp geçebilir ve böyle bir oyuncu her zaman takımlar için faydalıdır.
Geniş alanlarda etkili olmasının yanı sıra halihazırda uluslararası bir statüye sahip.
Ayrıca PSV ve Fenerbahçe gibi kulüplere transfer olduğu için deneyim biriktirdi.
Ben bu noktada üç büyüklerden birinin, Bruma'yı potansiyel bir takviye olarak göreceğini sanmıyorum.
Ancak Sporting onu yakından takip ediyor.
PARAYI GÖZDEN ÇIKARTIRLAR
Braga'da iyi oynuyor ve böyle devam ederse, yabancı kulüplerin dikkatini çekmesi mümkün.
Braga'nın 1 sezon daha kiralama imkânı var.
Bana göre bu haklarını kullanmak istiyorlar.
Bonservis konusunda bir anlaşma olursa 2-3 milyon Euro'yu gözden çıkartırlar.
Bruma, sezonun bu son bölümünde önemli bir rol oynadığını kanıtladı.
Braga'nın şampiyonluk yarışı umutlarını canlı tutmasına yardımcı oldu.
Dikkatleri üzerine çekti ve burada çok mutlu gözüküyor.
Ne de olsa ülkesine geri döndü ve üç büyükler (FC Porto, Benfica ve Sporting) arasında gidip gelen iddialı bir takımda oynuyor.