Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'la önemli bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus da ilk 11'inde flaş değişiklikler yapacak. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 10:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak en yakın rakibi lider Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Mücadele öncesi kadroda değişikliklere gitmeyi planlayan teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'inde flaş hamlelere imza atacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

ROSSI'NİN FORMASI EMRE'YE

Son haftalarda futboluyla eleştirilen Diego Rossi, formasını Emre Mor'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Başakşehir maçında Uruguaylı ismin yerine oyuna giren Emre, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Jesus, takıma hareket getiren genç oyuncuya güveniyor. Emre, bu sezon 36 maçta 6 gol atarken 3 asist yapmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

SAMET BU KEZ KENARDA

Teknik Direktör Jorge Jesus, geldiği günden bu yana formayı verdiği Samet Akaydin'i İstanbulspor karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Portekizli hoca, Serdar Aziz'e formayı verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Başakşehir maçında önemli bir hata yapan Samet, bu kez kenarda olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Jesus, ayrıca kart sınırında bulunan Serdar'ı da uyardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

İstanbulspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim cezalı... David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Jesus, bu maç öncesi kadrosunu netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i:

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! Takımından ayrılıyor
Premier Lig ekibinden Arda hamlesi!
Son dakika deprem mi oldu 23 Nisan?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Udinese - Cremonese maçı hangi kanalda? Udinese - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:44
Monza - Fiorentina maçı hangi kanalda? Monza - Fiorentina maçı hangi kanalda? 10:33
Empoli - Inter maçı hangi kanalda? Empoli - Inter maçı hangi kanalda? 10:27
Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı 11'i Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı 11'i 10:24
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! Takımından ayrılıyor F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! Takımından ayrılıyor 10:21
Galatasaray- F. Karagümrük maçı detayları! Galatasaray- F. Karagümrük maçı detayları! 10:03
Daha Eski
Zehra Güneş anlattı! "Gabi ile kavga ettik" Zehra Güneş anlattı! "Gabi ile kavga ettik" 09:35
Lyon - Marsilya maçı saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı saat kaçta? 09:35
Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! 09:31
Montpellier - Rennes maçı saat kaçta? Montpellier - Rennes maçı saat kaçta? 09:30
Nice - Clermont maçı saat kaçta? Nice - Clermont maçı saat kaçta? 09:25
Nantes - Troyes maçı saat kaçta? Nantes - Troyes maçı saat kaçta? 09:20