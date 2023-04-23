FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak en yakın rakibi lider Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor.
Mücadele öncesi kadroda değişikliklere gitmeyi planlayan teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'inde flaş hamlelere imza atacak.
ROSSI'NİN FORMASI EMRE'YE
Son haftalarda futboluyla eleştirilen Diego Rossi, formasını Emre Mor'a kaptırdı.
Başakşehir maçında Uruguaylı ismin yerine oyuna giren Emre, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayacak.
Jesus, takıma hareket getiren genç oyuncuya güveniyor. Emre, bu sezon 36 maçta 6 gol atarken 3 asist yapmayı başardı.
SAMET BU KEZ KENARDA
Teknik Direktör Jorge Jesus, geldiği günden bu yana formayı verdiği Samet Akaydin'i İstanbulspor karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.
Portekizli hoca, Serdar Aziz'e formayı verecek.
Başakşehir maçında önemli bir hata yapan Samet, bu kez kenarda olacak.
Jesus, ayrıca kart sınırında bulunan Serdar'ı da uyardı.
İstanbulspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim cezalı... David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Jesus, bu maç öncesi kadrosunu netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Enner Valencia, Joao Pedro.