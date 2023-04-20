23 Nisan’da Hatay’a

Fenerbahçe sosyal sorumluluk projesi kapsamında 23 Nisan'da değerli bir girişim yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ramazan Bayramı coşkusuyla buluştuğu günde sarı-lacivertli idareciler Hatay'a gidecekler. Depremzede çocuklarla bir araya gelecekler.
Fenerbahçe sosyal sorumluluk projesi kapsamında 23 Nisan'da değerli bir girişim yaptı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ramazan Bayramı coşkusuyla buluştuğu günde sarı-lacivertli idareciler Hatay'a gidecekler. Depremzede çocuklarla bir araya gelecekler.